Cennetle müjdelenen sahabe Talha bin Ubeydullah'ın yıkılan türbesi sahipsiz kaldı

23 Ocak 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 15:18

Irak ilk İslam fetihlerinin gerçekleştiği bölgelerden biri. Basra ise Hazreti Ömer döneminde ordugah olarak kullanılmaya başlanmış ve fetihlerin merkezlerinden biri olmuştu.

İslam tarihinin en mühim hadiseleri burada yaşandı. Bundan dolayı pek çok sahabe buraya geldi. Talha bin Ubeydullah Hazretleri de bu sahabelerden biriydi.

Onu sahabeler arasında en mühim zâtlardan biri yapan şeyse "aşere-i mübeşşere" olarak bilinen, dünyadayken cennetle müjdelenmiş on kişiden biri olmasıydı.

Talha bin Ubeydullah daima aklı, çalışkanlığı, gayreti, hizmeti, cesareti, kısaca üstün meziyetleriyle en sevilen sahabelerdendi.

ÇİRKİN SALDIRI

Irak'ın Basra şehri gerçekleşen savaşlardan dolayı harap olmuş, savaşın ardından yeniden kalkınmaya çalışan bir yer. Savaş döneminde en çok tahrip edilen yerlerden biri tarihi eserler ve kültür varlıkları oldu.

Savaş sonrasında radikal Şii grupların hem kendi aralarında hem de radikal Selefî gruplarla giriştiği çatışmalar bu kalkınma hamlelerini engelliyor.

Peygamberimizin arkadaşlarından olan Talha Bin Ubeydullah hazretlerinin türbesi de bu çatışmaların arasında, 2026 yılının Haziran ayında bombalandı.

Önce Samarra'daki Askeriye türbesi olarak bilinen yere saldırılmış, üzerinden 48 saat geçtikten sonra Basra'ya 25 km mesafedeki Zübeyr'deki Talha bin Ubeydullah Hazretleri türbesine saldırılmıştı.

Ajanslara paylaşılan bilgiye göre bir grup fotoğraf çekmek istediğini söyleyerek türbeye girmiş ve etrafına yerleştirdikleri bombaları patlatmıştı.

Birkaç dakika arayla meydana gelen iki patlamada türbenin 2 kubbesi ile minaresinin tamamen yıkıldığını ifade eden görevliler, türbedarların tutuklandığını söylediler.

ÖYLECE KALDI

Yapılan saldırıdan sonra türbe yıkıntı halde öylece kaldı. Üzerinden geçen bir kaç yılın ardından hafriyat temizlenerek kendi halinde yıllarca bekledi.

Bazı bakım çalışmaları yapıldıysa da olduğu gibi bırakıldı. 2018'de Sünni Vakıflar Müdürlüğü idarecileri bölge ziyaretlerinde türbeyi ziyaret ettiler ve neler yapılabileceği hakkında bazı çalışmalar yaptılar. Ancak esaslı bir ilerleyiş olmadı.

Bugün türbenin son hali, yarım kalmış bir tamiratla birlikte yıllardır âtıl vaziyette bekliyor. Bozuk yollar, etrafındaki yıkıntılar ve daha başka üzücü görüntüler, insana "Peygamber efendimizin Cennetle müjdelediği 10 sahabeden biri olan bir zâtın kabrine bu mu reva görülüyor" diye düşündürüyor.

HAZRETİ ALİ'NİN KUCAĞINDA

Talha Bin Ubeydullah Hazretleri, Abdullah bin Sebe'nin organize ettiği, İslam tarihinde "İlk fitne" olarak bilinen isyancıların gece saldırısı esnasında şehit edildi.

Hazreti Ali Basra'da onun da şehit edildiği harp meydanını gezerken Hazreti Talha’yı maktuller arasında gördü. Bu duruma çok üzülerek ağladı. Kucağına aldı. Yüzündeki toprakları sildi ve ardından şunları söyledi:

“Ey Ebû Muhammed (Talha)! Semânın yıldızları altında seni toprağın üzerinde serilmiş olarak görmek bana pek ağır geldi. Kalbimden vurdu. Keşke yirmi yıl önce öleydim”

Hazreti Ali (kerremalluhu vecheh), cenaze namazını kendi kıldırarak, defnetti.

"YA AİŞE BENİ BAŞKA YERE DEFN ET!"

Basra'ya 25 km. mesafedeki Zübeyr yakınlarında bulunan Talha İbn Ubeydullah türbesi bölgenin en sevilen noktalarından biriydi. Esasında Talha bin Ubeydullah Hazretlerinin kabri buraya sonradan taşındı. Şöyle ki;

Vefâtından yirmi yıl sonra kızı Âişe bir gece rüyasında babasını gördü ve Ona “Yâ Aişe kabrimin bir tarafından sızan su bana eziyyet veriyor, beni buradan çıkar da başka yere defn et”, diye tenbihledi.

Bunun üzerine kızı Âişe çok üzüldü ve akrabalarından bazılarını alarak kabr-i şeriflerini açtılar. Sızan sudan dolayı kefeninin bir tarafı hafif yeşillenmiş ise de vücudu yeni defn edilmiş ve bir kılına dahi zarar gelmemiş olduğu halde buldular.