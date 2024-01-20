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    Enes bin Malik Hazretlerinin kabrinden sevindirici haber

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geçtiğimiz hafta Enes bin Malik Hazretlerinin kabrinden yaptığımız haberler, sosyal medyada da gündem olarak ilgili makamlara ulaştı. Kabrin bulunduğu alana restorasyon başlatılacağıyla alakalı tabela asıldı.

    Enes bin Malik Hazretlerinin kabrinden sevindirici haber
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak Basra'nın son sahabesi olarak bilinen Enes bin Malik Hazretlerinin kabri ve etrafındaki tarihi alanın harabe hali haber olmuştu. Haber gerek Türkiye'de gerekse yurt dışı yayınlarda da yankı buldu ve sosyal medyadaki paylaşımlar yapıldı.

    RESTORASYON YAPILACAK

    Bölgede yaşanan silahlı çatışmalar, bombalı saldırılar maalesef bir çok tarihi ve kültürel kıymeti olan yerin harap olmasına sebep oldu. Çatışmalar son bulmasına rağmen harap olan kültür varlıkları restore edilemdiği gibi korumasız bir şekilde bırakılması daha çok tahribata sebebiyet veriyor. 

    Yapılan haberler Iraklı ilgililere ulaşarak meyvesini verdi. Türbenin başına "Sahabe Türbesi Enes İbn Malik türbesi bakım ve yenileme çalışmaları sebebiyle kapalıdır" tabelası asıldı. 

    Enes bin Malik Hazretlerinin kabrinden sevindirici haber

    KÜÇÜK HİZMETKÂRIN GELDİ 

    Enes bin Malik Hazretleri, peygamber efendimizle uzun yıllar birlikte bulunması, bundan dolayı da ondan en çok hadis-i şerif nakleden sahabelerden olmasıyla meşhurdu. Basra'ya bir vazife için giden bu sahabe, buraya yerleşti ve vefat etti. Kabri etrafındaki mescidiyle birlikte asırlarca korunmuş ve bugüne intikal etmişti.    

    Peygamber efendimizin bazen “yavrucuğum” diye hitap ettiği, bazen “iki kulaklı” (zü’l-üzüneyn) diye takıldığı Hazreti Enes için Ebû Hureyre (radıyallahu anh), onun kıldığı namazın Resûlullah’ın namazına çok benzediğini ifade etmiştir.

    Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra kendisini çok özlediğini, her gece rüyada gördüğünü, huzuruna çıkıp, “Yâ Resûlallah! Küçük hizmetkârın geldi” demeyi çok arzu ettiğini söylerdi. 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RestorasyonTürbeSahabe
    Haberler > Kültür - Sanat > Enes bin Malik Hazretlerinin kabrinden sevindirici haber
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