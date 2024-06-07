9 Haziran'da gösterilecek! Karaçelik’in filmine ABD’de prömiyer

Yönetmen Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği İngilizce film “A Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer” (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi), ABD’de prömiyer yapacak. Başrollerinde Golden Globe ödüllü Steve Buscemi, John Magaro ve Britt Lower gibi isimler yer alıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yönetmen Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği İngilizce film “A Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer” (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi), ABD’de prömiyer yapacak. Eser, 9 Haziran’da New York Tribeca Film Festivali’nin “En Beklenen Film” kategorisi “Spotlight Narrative” bölümünde gösterilecek.

BAŞROLDE ÖDÜLLÜ AKTÖRLER

Boşanmanın eşiğinde olan başarısız bir yazar ile, yazar ve eşine sahte evlilik danışmanlığı vermesi karşılığında bir sonraki romanının konusu yaptığı emekli bir seri katil arasındaki tuhaf arkadaşlığı konu alan filmin başrollerinde Golden Globe ödüllü Steve Buscemi, John Magaro ve Britt Lower gibi isimler yer alıyor.