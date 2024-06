9 Haziran'da gösterilecek! Karaçelik’in filmine ABD’de prömiyer

Yönetmen Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği İngilizce film “A Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer” (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi), ABD’de prömiyer yapacak. Başrollerinde Golden Globe ödüllü Steve Buscemi, John Magaro ve Britt Lower gibi isimler yer alıyor.