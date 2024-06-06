Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki gözdesi İlkay Gündoğan tuttuğu takımı açıkladı

Transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, EURO 2024 öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Kariyerinde yaşadığı zorlukları anlatan Gündoğan, tuttuğu takımı açıkladı.

Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, EURO 2024 öncesi açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, Spiegel dergisine verdiği röportajda, Alman bayrağının renklerinden oluşan kaptanlık bandını takmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

GÖÇMEN OLDUĞUM İÇİN KAPTAN OLAMADIM

İlkay Gündoğan, eskiden milli formayı giymenin kendisi için hayal olduğunu belirterek, "Bugün evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum. Bu beni çok gururlandırıyor." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, "Sağa kayan bir ülkede Türk kökenli bir kaptansınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? şeklindeki soruya, "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım. Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok. Bu, takım arkadaşlarımın ve teknik direktörün beni nasıl gördüğüyle ilgili. Takımınız sizi açık, dürüst ve iyi biri olarak görür ve kabul ederse kaptan olursunuz. Bu kökenimle değil, insani olarak neyi temsil ettiğimle ilgili." cevabını verdi.

FARKLI GÖRÜNÜYORUZ AMA BİZ ALMAN'IZ

İlkay Gündoğan, Almanya'nın "yeni gerçekliğini" yansıttığı için kendisi gibi insanlara yönetim pozisyonlarında ihtiyaç duyulduğunu bildiğini belirterek, "Belki farklı görünüyoruz ancak biz de Alman'ız. Bir rol model olabileceğimi biliyorum. Ama bunu çok fazla vurgulamak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu. Alman Milli Takımı'yla ilgili ilk anısının sorulması üzerine İlkay Gündoğan, bunun 1996 Avrupa Şampiyonası finalinde Oliver Bierhoff'un attığı altın gol olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "O zamanlar 5 yaşındaydım ve Türk Milli Takımı'nın olduğu gibi bir Almanya formam da vardı. Büyük turnuvalarda her zaman iki takımı da izledim. Ama beni en çok etkileyen 2006'da evimizdeki Dünya Kupası oldu." şeklinde görüş belirtti. Çocukluğunda yaşadığı bölgede Alman, Türk, Arap ve Asyalı arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan İlkay Gündoğan, "Benim büyüdüğüm Almanya buydu." ifadesini kullandı.

ANNEM HARİÇ TÜM AİLE GALATASARAY TARAFTARI

İlkay Gündoğan, ailesinin Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı." bilgisini paylaştı.

Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "Onlar da benim gibi Gelsenkirchen'den geliyordu ve Türk ebeveynleri vardı. Bana benziyorlardı ve Bundesliga'da çok başarılıydılar." şeklinde konuştu.

BU ÖZELLİKLE ACI VERİCİYDİ

İlkay Gündoğan, hiç Alman Milli Takımı'na ait olmadığı hissini duyup duymadığına ilişkin soruya, "Oyunuma yönelik eleştirileri, bazı insanların beni orada istemediği şeklinde algıladığım anlar oldu. Bu özellikle acı vericiydi. Ancak bir noktada durumun her zaman böyle olmadığını, sadece zaman zaman kötü bir oyun oynadığımı da fark ettim." cevabını verdi.