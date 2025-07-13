Denizli'de feci olay! Yatalak hasta yangında hayatını kaybetti

Denizli'de bir evde çıkan yangında yaşlı ve hasta olduğu için yatağa bağımlı olan 80 yaşındaki Sevim Yozgat hayatını kaybetti.

Çivril ilçesi Karalar Mahallesi'nde Faik Yozgat'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Faik Yozgat, oğlu Halil Yozgat kendi imkanlarıyla evden çıkarak komşularıyla birlikte alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yaşlı ve hasta olduğu için yatağa bağımlı olan Sevim Yozgat'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemelerin ardından Sevim Yozgat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.