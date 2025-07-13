Türklerin bilinen tarihi yeniden şekilleniyor! Gün yüzüne çıkan 'kayıp şehir' her şeyi değiştirecek

40 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPIYOR

Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarında da adı geçen Dokuz Oğuzlara (Uygurları kuran boylar) ait Togu Balık kenti olduğu düşünülen, Moğolistan'ın Tuul Vadisi'ndeki yerleşim yeri kalıntılarında gerçekleştirilen ortak kazı çalışmalarında 40 kişilik ekip görev alıyor.

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan'ın koordinasyonu ve Prof. Dr. Anıl Yılmaz ile Doç. Dr. Enkhtur Altangerel'in başkanlığında yürütülen çalışmalarda, eski Türklerin inanç, ölü kültü, şehircilik gibi konularda geliştirdikleri yaşam şekilleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşılması amaçlanıyor.

100 KİLOMETREKARELİK ALANI KAPSIYOR

Araştırma, Tuul Nehri'nin iki yakasındaki şehir kalıntıları ve buraları çevreleyen Mayhan, Tömst ve Agit dağlarını kapsayan 100 kilometrekarelik alanda gerçekleşiyor.

Çalışmada sondaj ekibinin yanı sıra arkeologlar, sanat tarihi ve botanik uzmanları ile paleograflar da görev yapıyor.

BİLİNEN TARİH YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Çalışma kapsamında vadide bir laboratuvar kuruldu. Gün yüzüne çıkan eserler burada inceleniyor. Türklerin bilinen tarihini yeniden şekillendiren kazıda Moğol bilim adamları da yer alıyor.

Bu yıl yürütülen kazılarda, Türklerin madencilikteki başarısı ve 600'lü yıllara ilişkin ekonomik hayatıyla ilgili veriler de elde edildi.

EKONOMİLERİ MADENCİLİĞE DAYANIYOR

Prof. Dr. Şaban Doğan, Togu Balık kentinin günlük yaşamını, şehrin ekonomisini ve şehrin mimarisini anlamak için çok disiplinli çalışma modeli uyguladıklarını söyledi.

Bu yıl önemli verilere ulaştıklarını belirten Doğan, "Geçen yıl keşfettiğimiz şehir kenarındaki alan ve atölyelerde altın ile bakırın işlendiği belirlendi. Yüzey araştırmalarımızda antik dönemden kalma maden çukurlarını da bulduk. Dolayısıyla şehrin ekonomisinin madenciliğe dayandığı noktasında elimizde ciddi veriler var. Bundan sonra çalışmalarımız bu minvalde devam edecek. Bir taraftan da mimariyi çalışıyoruz. Bir saray kalıntısı üzerindeki çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz" dedi.