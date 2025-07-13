Wimbledon 2025 final ne zaman? Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşı karşıya!

Wimbledon 2025’te tek erkekler final heyecanı bu akşam zirveye ulaşıyor. Tenis dünyasının iki yıldızı, İtalyan Jannik Sinner ve İspanyol Carlos Alcaraz, nefes kesecek mücadelede karşı karşıya gelecek. Wimbledon 2025 final ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

Wimbledon 2025 final karşılaşmasında şampiyonluk kupasına uzanacak isim belirlenecek. Peki, Wimbledon 2025 final ne zaman, saat kaçta, Jannik Sinner - Carlos Alcaraz maçı hangi kanalda?

WIMBLEDON 2025 FİNAL NE ZAMAN?

Wimbledon 2025 final heyecanı 13 Temmuz Cumartesi günü yaşanacak. Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon’da şampiyonluk kupasının sahibi bu akşam belli olacak. Merkez Kort’ta gerçekleşecek final mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.

JANNIK SINNER - CARLOS ALCARAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan raket Jannik Sinner ile İspanyol yıldız Carlos Alcaraz arasında oynanacak Wimbledon 2025 tek erkekler finali 13 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak.

Merkez Kort’ta gerçekleşecek Jannik Sinner - Carlos Alcaraz maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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ALCARAZ VE SINNER İÇİN HEDEF BÜYÜK

Carlos Alcaraz, Wimbledon’da üst üste üçüncü kez şampiyon olma hedefiyle korta çıkıyor. Son iki yılda turnuvada zafere ulaşan İspanyol raket, bir kez daha kupaya uzanırsa Wimbledon tarihinde arka arkaya üç kez şampiyon olan az sayıdaki tenisçiden biri olacak.

22 yaşında 5 Grand Slam kupasına sahip olan Alcaraz, bu başarıyı Novak Djokovic, Roger Federer ve Pete Sampras gibi efsanelerin arasına adını yazdırarak taçlandırmak istiyor.

Jannik Sinner, Wimbledon’daki ilk şampiyonluğu için mücadele edecek. Avustralya Açık ve Amerika Açık'ta toplam üç Grand Slam zaferi bulunan İtalyan tenisçi, kariyerinde ilk kez Wimbledon finalinde boy gösteriyor.