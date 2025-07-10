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Wimbledon final maçları ne zaman? Wimbledon Tenis Turnuvası maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Wimbledon final maçları ne zaman? Wimbledon Tenis Turnuvası maç takvimi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tenis camiasının en prestijli turnuvaları arasında yer alan Wimbledon’da şampiyonluk haftasına girildi. Erkekler ve kadınlar final maçları büyük bir merakla beklenirken, final takvimi de netlik kazandı. Wimbledon final maçları ne zaman, yarı final saat kaçta oynanacak merak ediliyor.

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı final müsabakaları 11 Temmuz Cuma günü oynanacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın yarı final müsabakalarında, tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Taylor Fritz karşı karşıya gelirken, diğer eşleşme ise dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic arasında oynanacak.

Wimbledon final maçları ne zaman? Wimbledon Tenis Turnuvası maç takvimi - 1. Resim

WİMBLEDON FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da, bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Wimbledon final maçları ne zaman? Wimbledon Tenis Turnuvası maç takvimi - 2. Resim

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI MAÇ TAKVİMİ

TEK KADINLAR - YARI FİNAL (MERKEZ KORT)
15:30
Arina Sabalenka (ABD) vs Amanda Anisimova (ABD)
(1 numaralı seri başı)

16:40
Belinda Bencic (İsviçre) vs Iga Świątek (Polonya)
(8 numaralı seri başı)

ÇİFT ERKEKLER - YARI FİNAL (KORT 1)
15:00
Marcelo Arévalo (El Salvador) / Mate Pavić (Hırvatistan)
vs
David Pel (Hollanda) / Rinky Hijikata (Avustralya)
(1 numaralı seri başı)

16:10
Marcel Granollers (İspanya) / Horacio Zeballos (Arjantin)
vs
Lloyd Glasspool (B. Krallık) / Julian Cash (B. Krallık)
(4 vs 5 numaralı seri başları)

KARIŞIK ÇİFTLER - FİNAL (MERKEZ KORT)
17:50
Sem Verbeek (Hollanda) / Kateřina Siniaková (Çekya)
vs
Luisa Stefani (Brezilya) / Joe Salisbury (B. Krallık)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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