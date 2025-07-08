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Wimbledon Tenis Turnuvası takvimi: Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Wimbledon Tenis Turnuvası takvimi: Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta?
Wimbledon, Tenis, Carlos Alcaraz, Maç Saati, Turnuva, Çeyrek Final, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezonun en özel grand slam organizasyonlarından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası’nda kritik eşleşmeler başladı. İngiltere’nin başkenti Londra’da devam eden turnuvada, çeyrek final aşamasına gelinirken günün dikkat çeken karşılaşmaları tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde öne çıkıyor. Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta merak ediliyor.

Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan İtalyan raket Jannik Sinner, adını çeyrek finale yazdırdı. Bulgar rakibi Grigor Dimitrov karşısında ilk iki seti 6-3 ve 7-5'lik skorlarla geride kapatan Sinner, rakibinin yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlamadan galip ilan edildi.

Wimbledon Tenis Turnuvası takvimi: Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta? - 1. Resim

WIMBLEDON TENİS TURNUVASI TAKVİMİ

TEK ERKEKLER Çeyrek Finalleri
Kort 1 - SAAT 15:00

T. Fritz (ABD) vs. K. Haçanov (ABD)

Merkez Kort - SAAT 16:40

C. Norrie (Birleşik Krallık) vs. C. Alcaraz (İspanya)

TEK KADINLAR Çeyrek Finalleri
Merkez Kort - SAAT 15:30

A. Sabalenka (ALMANYA) vs. L. Siegemund (Almanya)

Kort 1 - SAAT 16:40

A. Anisimova (ABD) vs. A. Pavlyuçenkova (ABD)

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Wimbledon Tenis Turnuvası takvimi: Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta? - 2. Resim

ÇİFT ERKEKLER Çeyrek Finalleri
Kort 2 - SAAT 13:00

R. Hijikata (Avustralya) & D. Pel (Hollanda) vs. R. Matos (Brezilya) & M. Melo (Brezilya)

Kort 12 - SAAT 14:30

M. Arévalo (El Salvador) & M. Pavić (Hırvatistan) vs. H. Nys (Monako) & É. Roger-Vasselin (Fransa)

ÇİFT KADINLAR Çeyrek Finalleri
Kort 2 - SAAT 15:00

D. Krawczyk (ABD) & O. Gadecki (Avustralya) vs. C. Dolehide (ABD) & S. Kenin (ABD)

Saat 19:00 (Kort Bilgisi Yok)

E. Mertens (Belçika) & V. Kudermetova vs. E. Routliffe (Yeni Zelanda) & G. Dabrowski (Kanada)

KARIŞIK ÇİFTLER Yarı Finalleri
Kort 12 - SAAT 16:50

S. Verbeek (Hollanda) & K. Siniaková (Çekya) vs. T. Babos (Macaristan) & M. Pavić (Hırvatistan)

Saat 19:00 (Kort Bilgisi Yok)

L. Stefani (Brezilya) & J. Salisbury (Birleşik Krallık) vs. M. Arévalo (El Salvador) & S. Zhang (Çin)

Wimbledon Tenis Turnuvası takvimi: Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta? - 3. Resim

FRITZ-HAÇANOV VE NORRIE-ALCARAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Tek erkekler çeyrek final eşleşmeleri arasında en çok dikkat çeken maçlardan biri saat 15:00’te Kort 1’de başlayacak olan Taylor Fritz-Karen Haçanov mücadelesi olacak. 

Günün bir diğer çok konuşulan eşleşmesinde ise ev sahibi ülkenin temsilcisi Cameron Norrie ile dünya 2 numarası Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek. Merkez Kort’ta saat 16:40’ta başlayacak olan maç için heyecanlı bekleyiş başladı.

Wimbledon Tenis Turnuvası takvimi: Taylor Fritz-Karen Haçanov ve Cameron Norrie-Carlos Alcaraz maçı saat kaçta? - 4. Resim

WIMBLEDON TENİS TURNUVASI HANGİ KANALDA?

Wimbledon 2025’te günün tüm maçları Türkiye’de S Sport ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. S Sport Plus üzerinden mobil cihazlardan da turnuvayı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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