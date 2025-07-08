FETÖ'den ihraç polis Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale'nin iki ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ ile bağlantılı meslekten ihraç polis C.K. yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki ayrı ilçede operasyon düzenledi.

Keskin ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan ve ihraç polis olduğu öğrenilen C.K. (56), hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı.

15 YAŞINDAKİ HIRSIZ DA YAKALANDI

Bahşılı ilçesinde ise, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P. (15) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan her iki hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.