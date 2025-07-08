Devlet hastanesinde skandal! Doktorların imzasını taklit edip, uyuşturucu sattılar

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların imzasını taklit ederek, sahte reçeteler düzenleyip narkotik ilaçlar sattıkları tespit edilen biri tıbbi sekreter, 10'u temizlik görevlisi olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu hap, bonzai maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İncelemeler sonucu doktorların imzalarının taklit edilerek, bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip sonrası aralarında Devlet Hastanesi'nde görevli biri tıbbi sekreter, 10'u temizlik görevlisi olmak üzere toplam 18 şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zarara Uğratılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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UYUŞTURUCU HAP, BONZAİ...

Operasyonda gözaltına alınan şahısların isimlerinin A.D., N.K., Ş.K., C.U., Ö.K., İ.T., S.A., N.D., D.Ş.G, B.G., T.G., M.S., H.S., A.S., A.K., B.L., Y.U. ve O.E. olduğu bildirildi. Operasyonda ayrıca şahıslarla birlikte 633 adet uyuşturucu hap, 5,40 gram bonzai maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.