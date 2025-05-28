Afyonkarahisar'da gizemli olay: 17 yaşındaki Meryem 2 hafta önce evlenip kayboldu

Afyonkarahisar'da 2 hafta önce evlenen 17 yaşındaki Meryem Nur Özay, sırra kadem bastı. Kayıp ihbarında bulunan 25 yaşındaki koca, eşinin annesini arayıp "Karakola gitmeyin en kısa sürede döneceğim" dediğini öne sürdü.

Sır kayıp Afyonkarahisar’da Gebeceler beldesinde yaşandı. 17 yaşındaki Meryem Nur Özay, 14 Mayıs'ta 25 yaşındaki İ.Ö. ile evlendi.

Ancak Özay nikahtan 10 gün sora bir anda ortadan kayboldu. Eşini arayan ancak bulamayan İ.Ö., ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

"TAKSİ BİNİP GİTTİ"

İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadesinde eşi ile bir problemlerinin olmadığını savunarak, "Beldede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına baktık ve eşimin orada bir ticari taksiye binerek ayrıldığını gördük. Eşim annesini arayarak ‘Karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim’ demiş.

Erenler mahallesinde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden kendisi hakkında kayıp ihbarında bulundum" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı.