Türk savunma sanayinde gövde gösterisi! İlke imza atıldı, hedef 12'den vuruldu

Türk savunma sanayinde gövde gösterisi! İlke imza atıldı, hedef 12'den vuruldu

Güncelleme:
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, yeni yetenekleriyle başarıyla test edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "TUSAŞ tarafından geliştirilen ŞİMŞEK K, roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı" ifadelerini kullandı.

Türkiye, savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla göğüs kabartmaya devam ediyor.

Türk savunma sanayinde yeni kabiliyet! İlke imza atıldı - 1. Resim

ŞİMŞEK K, YERDEN HAVALANARAK İLKE İMZA ATTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ŞİMŞEK platformunun yeni testine ilişkin bilgi verdi.

Görgün, şunları kaydetti:

Savunma sanayimiz, kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından geliştirilen ŞİMŞEK K, roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı.

Bu adım, operasyonel esnekliğimizi artıran ve caydırıcılığımızı güçlendiren, tamamen milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin somut bir göstergesidir. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz.

Bu başarıya katkı sunan TUSAŞ ailesine, mühendislerimize ve tüm savunma sanayisi ekosistemimize teşekkür ediyoruz.

