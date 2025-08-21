Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Japonya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle! Tel Aviv seçeneğinden vazgeçebilirler çünkü...

Japonya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle! Tel Aviv seçeneğinden vazgeçebilirler çünkü...

- Güncelleme:
Japonya&#039;dan Türk İHA&#039;sı için sürpriz hamle! Tel Aviv seçeneğinden vazgeçebilirler çünkü...
Japonya, İHA, Türkiye, Kargu, Savunma Sanayi, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türk savunma sanayisindeki gelişmeler, tüm dünyanın gündemi haline gelmeye devam ediyor. Japonya, insansız hava aracı (İHA) alımı kapsamında İsrail yapımı Israel Aerospace Industries (IAI) Heron Mark II ile Türkiye üretimi Kargu kamikaze İHA seçenekleri için kollarını sıvamış durumda.

HABER MERKEZİ-Globes haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Japonya, insansız hava aracı (İHA) alımı kapsamında İsrail yapımı Israel Aerospace Industries (IAI) Heron Mark II ile Türkiye üretimi Kargu kamikaze İHA seçeneklerini değerlendiriyor.

"Defense Blog" internet sitesinde yer alan habere göre, Tokyo yönetimi 1 trilyon yenlik (6,3 milyar dolar) İHA alım bütçesi çerçevesinde Heron Mark II üzerinde incelemeler yürütüyor.

Japonya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle! Tel Aviv seçeneğinden vazgeçebilirler çünkü... - 1. Resim

Army Recognition sitesinin aktardığına göre ise Japonya, teknolojik açıdan daha elverişli Türk İHA’larını da gündemine aldı. Bu kapsamda Türkiye’nin Kargu kamikaze İHA’sının yanı sıra İspanya ve Avustralya üretimi modellerin de değerlendirildiği bildirildi.

TÜRK İHA'SI İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİRLER

Globes’un aktardığına göre, Japonya İsrail için önemli bir ihracat pazarı olarak öne çıkmıyor. Bu da, Japonya'nın Türk İHA'sına yönelmesinde önemli rol oynayabilir.

Tokyo’nun 2024’te yüzde 21 artışla 55,3 milyar dolara yükselen savunma bütçesi, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Almanya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında hâlâ düşük seviyede bulunuyor.

Japonya'dan Türk İHA'sı için sürpriz hamle! Tel Aviv seçeneğinden vazgeçebilirler çünkü... - 2. Resim

JAPONYA'NIN HEDEFİ GÜVENLİK

NATO’nun savunma harcamaları hedefini GSYH’nin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine çıkarmasına rağmen, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, ülkesinin 2027’ye kadar bütçeyi yalnızca yüzde 2 artıracağını açıkladı.

Dronelara ilişkin bütçe kalemlerinde ise 2025 savunma bütçesinde 261 milyon doların ABD üretimi MQ-9B SeaGuardian İHA’ların deniz gözetleme görevleri için ayrıldığı, ayrıca 20 milyon doların küçük saldırı dronları alımı için kullanılacağı belirtildi. Japonya’nın bu adımlarla özellikle güneybatı adalarının güvenliğini artırmayı hedeflediği, Tokyo açısından en büyük tehdidin Çin, ardından ise Kuzey Kore olduğu kaydedildi.

