TCG İstanbul'da gurur veren atış! Türk savunma sanayinden başarı hikayesi

Türk savunma sanayii firması Roketsan’ın yerli dikey fırlatma sistemi “Midlas”, TCG İstanbul Çok Amaçlı Fırkateyni’nde Hisar-D RF füzesiyle yapılan test atışını başarıyla tamamladı.

Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, testin Türk savunma sanayii için önemli bir başarı hikayesi olduğu belirtildi.

HALÜK GÖRGÜN PAYLAŞTI

SSB Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformu Next Sosyal’de yaptığı paylaşımda, “Bu test bir kez daha sistemlerimizin güvenilirliğini ve adım adım geliştirme kararlılığımızı gösterdi. Aselsan’dan Havelsan’a, STM’den Roketsan’a tüm ekiplerin omuz omuza çalışması, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü artırıyor ve ülkemize stratejik kabiliyetler kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

Füze, Karadeniz’in Sinop açıklarında fırlatıldı. Atışı takiben hedef tespiti, Cenk 400-N 4 boyutlu arama radarı ve Akrep 300-N atış kontrol radarı ile gerçekleştirildi. Hisar-D atış kontrol sistemi, Agras RF arayıcı başlığıyla orta menzil ve nihai aşama yönlendirme süreçlerini yürüttü.

Testte yerli sistemler, atış, hedef tespiti ve denizde hedef takibi aşamalarında uyum içinde çalıştı.