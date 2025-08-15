Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TCG İstanbul'da gurur veren atış! Türk savunma sanayinden başarı hikayesi

TCG İstanbul'da gurur veren atış! Türk savunma sanayinden başarı hikayesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Roketsan’ın yerli dikey fırlatma sistemi “Midlas”, TCG İstanbul Çok Amaçlı Fırkateyni’nde Hisar-D RF füzesiyle yapılan test atışını başarıyla tamamladı. Füze, Karadeniz’in Sinop açıklarında fırlatıldı. Atışı takiben hedef tespiti, Cenk 400-N 4 boyutlu arama radarı ve Akrep 300-N atış kontrol radarı ile gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayii firması Roketsan’ın yerli dikey fırlatma sistemi “Midlas”, TCG İstanbul Çok Amaçlı Fırkateyni’nde Hisar-D RF füzesiyle yapılan test atışını başarıyla tamamladı.

Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, testin Türk savunma sanayii için önemli bir başarı hikayesi olduğu belirtildi.

TCG İstanbul'da gurur veren atış! Türk savunma sanayinden başarı hikayesi - 1. Resim

HALÜK GÖRGÜN PAYLAŞTI

SSB Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformu Next Sosyal’de yaptığı paylaşımda, “Bu test bir kez daha sistemlerimizin güvenilirliğini ve adım adım geliştirme kararlılığımızı gösterdi. Aselsan’dan Havelsan’a, STM’den Roketsan’a tüm ekiplerin omuz omuza çalışması, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü artırıyor ve ülkemize stratejik kabiliyetler kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

Füze, Karadeniz’in Sinop açıklarında fırlatıldı. Atışı takiben hedef tespiti, Cenk 400-N 4 boyutlu arama radarı ve Akrep 300-N atış kontrol radarı ile gerçekleştirildi. Hisar-D atış kontrol sistemi, Agras RF arayıcı başlığıyla orta menzil ve nihai aşama yönlendirme süreçlerini yürüttü.

Testte yerli sistemler, atış, hedef tespiti ve denizde hedef takibi aşamalarında uyum içinde çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte frekans bilgileri!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kimse açık havada ateş yakmasın! Bakan Yumaklı orman yangınlarına karşı tarih vererek uyardı - GündemYumaklı'dan orman yangınlarına karşı çağrıTerör örgütü PKK'nın sözde konferansına Suriye'den tepki! "Teröristler bizi temsil edemez" - GündemPKK'nın sözde konferansına Suriye'den tepki!Deprem bölgesine can suyu! Bakan Yerlikaya açıkladı - GündemDeprem bölgesine can suyu! Bakan Yerlikaya açıkladıÜmraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var, ekipler sevk edildi - GündemTEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi!5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Büyük orman yangınının dumanı komşu kentin üzerini kapladı - GündemYangının dumanı komşu kentin üzerini kapladıAK Parti'nin acı günü! Muğla eski Milletvekili Ali Boğa kazada hayatını kaybetti - GündemEski milletvekili kazada hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...