Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi?

Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi?
Altın, Fed, Faiz İndirimi, Jerome Powell, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole konuşmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Ons altın 3.372 dolara, gram altın ise 4.475 TL’ye yükseldi. Peki, altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi? İşte merak edilen detaylar.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole’da düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmanın ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Küresel piyasalarda işlem gören ons altın yüzde 1'lik primle 3.372 dolara yükselirken, gram altın fiyatı da 4.475 TL'ye kadar artış gösterdi. 

Powell'ın açıklamalarının ardından "Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi?" sorularının cevabı araştırılıyor.

Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi? - 1. Resim

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? 

Altının bir anda yükselişe geçmesi Fed Başkanı Powell'ın beyanlarıyla paralellik gösteriyor. Ekonomistler gram altının 2025 yılı sonunda 6000 TL seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Powell'ın Jackson Hole’da düzenlenen sempozyumda verdiği mesaj, faiz indirimi sinyali olarak algılandı. Bu sebeple altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi? - 2. Resim

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz oranının, bir yıl önce yaptığı açılış konuşmasındaki seviyenin bir puan altında olduğunu aktaran Powell, 16-17 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek toplantıda faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'li isim zehir zemberek sözlerle istifa etti!Soykırımda çifte standart! Reuters'ın İsrail yanlısı Gazze haberleri dikkat çekiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerFenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - HaberlerDexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyorC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu - HaberlerC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral olduSefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu - HaberlerSefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili olduAynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyor - HaberlerAynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyorDoğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne? - HaberlerDoğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne?
Sonraki Haber Yükleniyor...