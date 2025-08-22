ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole’da düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmanın ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Küresel piyasalarda işlem gören ons altın yüzde 1'lik primle 3.372 dolara yükselirken, gram altın fiyatı da 4.475 TL'ye kadar artış gösterdi.

Powell'ın açıklamalarının ardından "Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi?" sorularının cevabı araştırılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altının bir anda yükselişe geçmesi Fed Başkanı Powell'ın beyanlarıyla paralellik gösteriyor. Ekonomistler gram altının 2025 yılı sonunda 6000 TL seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Powell'ın Jackson Hole’da düzenlenen sempozyumda verdiği mesaj, faiz indirimi sinyali olarak algılandı. Bu sebeple altın fiyatları yükselişe geçti.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz oranının, bir yıl önce yaptığı açılış konuşmasındaki seviyenin bir puan altında olduğunu aktaran Powell, 16-17 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek toplantıda faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini verdi.