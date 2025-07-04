Zeynep Sönmez'in Wimbledon 3. tur maçı ne zaman?

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Tenisseverler de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. İşte, Zeynep Sönmez'in Wimbledon 3. tur maçı tarihi...

Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura kalan ilk Türk tenisçi olma başarısı gösterdi. Milli sporcumuz turnuvanın bu etabında Rus tenisçi Yekaterina Aleksandrova ile mücadele edecek.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN 3. TUR MAÇI NE ZAMAN?

Hollandalı raket Suzan Lammens'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle saf dışı bırakan Rus tenisçi Yekaterina Aleksandrova, Zeynep Sönmez'in 3. turdaki rakibi oldu.

Zeynep, dünya 18 numarası Aleksandrova ile 5 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

2. TUR MAÇINDAN NOTLAR

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam organizasyonunda dünya sıralamasında 88. sırada bulunan Zeynep, 32. basamakta yer alan Wang ile 2. turda karşı karşıya geldi.

Maça servis kırarak başlayan 23 yaşındaki milli sporcu, servis attığı ikinci oyunu ise kaybetti. Rakibine üst üste 4 oyun vererek 4-1 geri düşen Zeynep, daha sonra üst üste 3 oyun alarak sette durumu 4-4 yaptı. 11. oyunda bir kez daha servis kıran milli tenisçi, kendi servisinde de hata yapmadı ve seti 7-5 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette tenisçiler birer kez servis kırdıkları ilk 10 oyunda eşitliği bozamadı: 5-5. Zeynep Sönmez, 11. oyunda ele geçirdiği servis kırma puanını iyi değerlendirerek 6-5 öne geçmeyi başardı. 12. oyunu da alarak seti 7-5 kazanan Zeynep, korttan 2-0 galip ayrılarak adını 3. tura yazdırdı.