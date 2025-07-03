Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'daki performansıyla tarihe geçti. 75 yıl sonra bir Grand Slam'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez yaşı, evli olup olmadığı ve özel hayatıyla gündeme geliyor.

2024 yılının üçüncü sezonunda Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar ikinci turunda Zeynep Sönmez Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Tarihi başarısı sonrası Zeynep Sönmez kaç yaşında, evli mi? soruları gündeme geldi.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da doğan Zeynep Sönmez, Aslen Artvin Arhavilidir. 2002 yılında doğan genç sporcu 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

Sönmez WTA Turu'nda bir tekler ve ITF Kadınlar Devresi'nde dört tekler şampiyonluğu kazandı. 1 numaralı Türk oyuncudur.

Oyun sitili sağ el olan Sönmez, 4 Kasım 2024'te ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup etti. WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. WTA sıralamasında ise bu şampiyonlukla ilk 100'e girdi.

2023 Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemlerinde WTA'da ilk kez Türkiye'yi temsil etti.

ZEYNEP SÖNMEZ EVLİ Mİ?

Türk profesyonel tenis oyuncusu Zeynep Sönmez, özel hayatıyla ilgili detayları gözlerden uzak yaşasa da evli olmadığı biliniyor. Zeyneppsonmez kullanıcı adlı Instagram hesabından maçlarından anları sık sık paylaşıyor. Sönmez'in geçtiğimiz yıl maçlarda taktığı karpuz rozeti ile Filistin'e verdiği destek ise çok konuşulmuştu.