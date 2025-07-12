Wimbledon kadınlar finali saat kaçta? Anisimova-Swiatek maçına geri sayım başladı

Wimbledon 2025 Kadınlar Finali'nde Amando Anisimova ile Iga Swiatek, çim kortta ilk Grand Slam şampiyonlukları için mücadele edecek. 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Wimbledon kadınlar finali saat kaçta, maç yayın bilgileri merak ediliyor.

En prestijli tenis turnuvalarından olan Wimbledon, 2025 Kadınlar finaline geri sayıyor. Tarihi karşılaşmada Amerikalı Amanda Anisimova ile Polonyalı Iga Swiatek ilk Grand Slam şampiyonluğu için mücadele edecek.

WIMBLEDON KADINLAR FİNALİ SAAT KAÇTA?

Wimbledon 2025 Kadınlar Finali, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak. Merkez Kort'ta oynanacak maç, erkekler çiftler finalinin hemen ardından başlayacak. Maçın başlangıç saati önceki müsabakaların uzaması durumuna göre değişiklik gösterebilir.

WIMBLEDON KADINLAR FİNALİ HANGİ KANALDA?

Anisimova-Swiatek finali, Türkiye'de TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak. TRT Spor'un şifresiz yayını sayesinde maç ücretsiz olarak izlenebilecek.

İLK ŞAMPİYONLUKLARI İÇİN SAHADALAR

Amanda Anisimova ve Iga Swiatek, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.

Her ikisi de kariyerlerinin ilk çim kort Grand Slam şampiyonluğunu hedefliyor. Anisimova, dünya 1 numarası Sabelenka'yı 6-4, 4-6, 6-4’lük setlerle geçti. 23 yaşındaki Amerikalı genç tenisçi, geçen yıl Wimbledon elemelerinde elenmişti. Bu yıl ise adını finale yazdırarak inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

Swiatek, beş kez Grand Slam şampiyonu olsa da daha önce çim kortta bir şampiyonluk yaşamadı. Wimbledon'da kazanarak tüm yüzeylerde Grand Slam şampiyonluğu elde eden sekizinci kadın tenisçi olmak istiyor.

WİMBLEDON KADINLAR TEK ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR

Wimbledon 2025 Kadınlar Finali hem Anisimova hem de Swiatek için dönüm noktası oluyor. Turnuva 53.5 milyon sterlinlik rekor ödül havuzuyla dikkat çekerken şampiyon 3 milyon sterlink ödülünün sahibi olacak.