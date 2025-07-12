Amanda Anisimova- İga Swiatek maçını kim kazandı? 2025 Wimbledon final sonucu gündeme damga vurdu

12 Temmuz 2025 oynan maçta Polonyalı tenisçi İga Swiatek, 2025 Wimbledon kadınlar Tekler Finali'nde Amerikalı rakibi Amanda Anisimova ile mücadele etti. Milyonlarca kişi Amanda Anisimova- İga Swiatek maçını kim kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı. Bu karşılaşma Wimbledon tarihinin en hızlı kadınlar finali olarak kayıtlara geçmiştir.

Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Iga Swiatek ile Amanda Anisimova karşılaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Merkez Kort'ta oynanan mücadelenin sonucu gündeme damga vurdu. Peki, Amanda Anisimova- İga Swiatek maçını kim kazandı? İşte tüm ayrıntılar...

AMANDA ANİSİMOVA- İGA SWİATEK MAÇINI KİM KAZANDI?

12 Temmuz 2025 tarihinde Londra'da gerçekleşen 2025 Wimbledon kadınlar Tekler Finali'nde Iga Swiatek, Amerikalı rakibi Amanda Anisimova'yı yendi.

Karşılaşma 6-0, 6-0'lık setlerle tamamlanırken İga Swiarek kariyerinin ilk Wimbledon zaferini elde etti. Bu galibiyetle beraber, aynı zamanda Swiatek'in altıncı Gaeand Slam şampiyonluğuydu. Mücadele 57 dakika sürdü ve Wimbledon tarihinin en hızlı kadınlar finali oldu.

AMANDA ANİSİMOVA İGA SWİATEK'E YENİLDİ Mİ?

Amanda Anisimova bugünkü maçta Wimbledon Kadınlar Tekler Finali'nde Iga Swiatek'e karşı 6-0, 6-0'lık bir skorla yenilmiştir.

Winbledon tarihinin en hızlı kadınlar finali olan mücadelede 1911 yılından sonra ilk defa bir Grand Slam finalinde "double bagel" yani çift skor(6-0) yaşandı.

2025 WİMBLEDON ŞAMPİYONU KİM?

2025 Wimbledon şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek oldu.

Daha önce ise Agnieszka Radwanska'nın 2023 yılında final oynadığı Wimbledon'da, Polanyalı bir oyuncu ilk defa şampiyonluk yaşamış oldu.