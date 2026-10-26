ABD’deki araştırma ortaya koydu! Genç nesil sinemadan vazgeçmiyor

Sinemaların seyirci sayısı bütün dünyada ve Türkiye’de azalsa da araştırmalar, genç nesillerin salonlardan henüz vazgeçmediğini gösteriyor.

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ABD’deki UCLA’ya bağlı “Center for Scholars & Storytellers”ın yayımladığı “Teens & Screens” (Gençler ve Ekranlar) araştırması, Z ve Alfa kuşağının hikâye anlatımı ve beyazperdeyle ilişkisine dair dikkat çekici neticeler ortaya koydu. Para ve mesafe problem olmasa hafta sonunu nasıl geçirmek istedikleri sorulduğunda gençlerin ilk tercihi sinemada yeni bir film seyretmek oldu. Bunu video oyunu oynamak ve konser takip etti. Evde film izlemek ise dördüncü sırada yer aldı.

FİLMDE FENOMEN İSTEMİYORLAR

Ancak gençlere göre hikâye anlatma açısından mecralar arasında YouTube yüzde 72,9 ile ilk sıraya yerleşti. Araştırmaya göre, gençler YouTube kökenli yönetmenleri sevse de sosyal medya şöhretinin beyazperdeye taşınmasına sıcak bakmadı. Katılımcılardan sadece yüzde 16,8’i bir yapım için kendilerine oyuncu seçme imkânı verilseydi bir fenomeni tercih edeceklerini söyledi. Gerçek oyunculukla canlı çekim filmleri tercih edenlerin oranı da yüzde 58,8’e çıktı. 10-24 yaş arası 1.537 gencin katıldığı söz konusu araştırmaya Disney, YouTube, Roblox ve Warner Bros. gibi şirketler destek verdi.

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