Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Afyon Pastırması Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı

Afyon Pastırması Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Afyon Pastırması Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyon pastırması, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 34. ürün oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon Pastırması Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

TESCİLLENEN 34. ÜRÜN

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 34.’ncü ürünümüz oldu. Afyonkarahisar’ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Kacır, "Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, kadim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescilidir. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu'nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA ÇOK AZ COĞRAFYAYA NASİP OLAN BİR ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE SAHİBİZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da söz konusu tescilin, Türkiye ve Afyonkarahisar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerel değere sahip çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler ve emeği geçen herkesi kutlayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 73 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN ÜRÜNLER

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir, nereli? İşte Gazi Yaşargil'in hayatı ve çalışmaları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haftanın sanat ajandası | Matteo Bocelli ilk kez İstanbul'da - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası | Matteo Bocelli ilk kez İstanbul'daKhalid Abdalla şarkısını Filistinli çocuklara adadı - Kültür - SanatKhalid Abdalla şarkısını Filistinli çocuklara adadıSalt’ta aykırı sergi: Hayvanların hayatlarına dair - Kültür - SanatSalt’ta aykırı sergi: Hayvanların hayatlarına dairAKM’de yeni uygulama: İlk perdeyi kaçıran VR alanına koşacak! - Kültür - SanatAKM’de yeni uygulama: İlk perdeyi kaçıran VR alanına koşacak!19 projeden biri! Rami Kütüphanesi ‘Ağa Han Ödülü’ne aday gösterildi - Kültür - SanatRami Kütüphanesi ‘Ağa Han Ödülü’ne aday gösterildiKitap üretiminde farklı tablo! Yayıncılık geriliyor, inanç kitapları yükselişte - Kültür - SanatYayıncılık geriliyor, inanç kitapları yükselişte
Sonraki Haber Yükleniyor...