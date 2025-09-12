Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Altın Koza' gün sayıyor! Edebî eserlerin adaptasyonları yarışacak

'Altın Koza' gün sayıyor! Edebî eserlerin adaptasyonları yarışacak

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen “Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması”nda finalistler belli oldu. Yaşar Kemal ve Rahmi Gürpınar uyarlamaları dikkat çekti.

MURAT ÖZTEKİN - Adana’da bu yıl 32. defa düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çerçevesinde organize edilen “Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması”nın finalistleri belli oldu.

22-28 Eylül’de gerçekleştirilecek festivaldeki yarışmaya 27 proje başvurdu. Film eleştirmeni ve senarist Burak Göral, yazar ve gazeteci Cem Erciyes ve senarist Pınar Bulut’tan oluşan ön jüri, finalist senaryoları seçti. Yaşar Kemal’in hikâyesinden Gökçe Acar’ın uyarladığı “Beyaz Pantolon” ve Rahmi Gürpınar’ın romanından Pınar Arıkan’ın adapte ettiği “Kesik Baş” festivalde bu yıl yarışacak beş senaryo arasında yer aldı.

Dolmabahçe'de yardım sergisi! Bu eserler Gazze için...
