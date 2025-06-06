Bayramda sanat rotası! Müzeler ve renkli sergiler ziyaretçilerini bekliyor

Topkapı ve Yıldız Sarayı müzeleri bayram boyu açık. Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi mekânlar yarından itibaren öğleye kadar ücretsiz.

MURAT ÖZTEKİN - Kurban Bayramı, bu sene beraberinde uzun bir tatille gelmedi. Bu yüzden büyükşehirlerde kalacak kişi sayısı çok daha fazla. Ancak bayramda, şehirlerde renkli bir sanat ajandası var; şehir dışındaki ören yerleri de cazip… İstanbul ise yine sanatın merkezi… Yeni açılan müze bölümlerinin yanı sıra nitelikli sergiler bayramda sanatseverleri bekliyor.

‘Millî Saraylar’a bağlı Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı gibi İstanbul’daki iki mekân bayram günlerinin tamamında ziyaretçi ağırlayacak. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ile diğer köşk ve müzeler ise Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde açık olacak. Özellikle Topkapı’nın Harem bölümünde restorasyonu tamamlanarak yakın zamanda açılan “Has Odaları” bayram ziyaretlerinin gözdesi olacak.

Rami Kütüphanesi ise bayramın dördüncü gününde açılacak. Rami’de hacca dair eserlerin yer aldığı “Yol ve Yâd” ve maziden bugüne ebru sanatının zenginliğini gözler önüne seren “Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde Ebru” sergileri dikkat çekiyor.

YEREBATAN SABAH ÜCRETSİZ

İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk gibi mekânlar ise bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde açılış saatinden öğlen 12.00’ye kadar T.C. vatandaşlarına ücretsiz olacak.

İSLAM BİLİM TARİHİNE BAKIŞ

İslam medeniyetinin astronomiden tıbba, optikten mekanik sistemlere uzanan bilimsel başarılarını yansıtan nitelikli replikaların yer aldığı “İslam Bilim Tarihi” sergisi, bugün hariç 25 Haziran’a kadar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Fatih Kampüsünde görülebiliyor.

Sadberk Hanım Müzesi, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve İstanbul Modern gibi sanat mekânları bayramın bu ilk günü hariç ziyaretçi ağırlamaya devam edecek. Pera Müzesi ise 20. yaşını kutladığı bayramın üçüncü gününde ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyacak.

YOĞUN YERLER HEP AÇIK

İzmir Kültür Sanat Fabrikasının da arasında olduğu Türkiye’nin dört bir yanındaki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler bugün yarım, bayramın diğer günleri ise tam mesaiyle ziyaretçi ağırlayacak.

Ancak Troya Müzesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Rumeli Hisarı, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Phaselis, Patara, Efes, Ihlara Vadisi Örenyeri, Şanlıurfa Müzesi, Göbeklitepe ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi gibi büyük rağbet gören birçok lokasyon, dört gün boyunca tamamen açık olacak. Rahmi M. Koç Müzesi ise Ayvalık ve Cunda’daki müzelerinde “İki Müze Bir Bilet” kampanyası sunacak.