İlhan Şeşen'in bisikleti İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sergileniyor! "Önceki sahibi MFÖ'nün Fuat'ı"

Türk pop müziğinin 'amca' lakabıyla anılan ünlü ismi İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer kanserine yenik düşen usta müzisyen, dün son yolculuğuna uğurlandı. Yazar ve şair Sunay Akın, yakın dostu Şeşen'in bisikletinin müzede sergilendiğini açıkladı.

Bir süredir kanseri tedavisi gören söz yazarı, besteci, yorumcu İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 27 Mayıs'ta Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Şeşen'in naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucularından Sunay Akın, sosyal medya hesabından ünlü müzisyen ile fotoğrafını yayımlayan Akın, Şeşen'in bisikletinin Oyuncak Müzesi'nde sergilendiğini açıkladı.

"ARTIK BU BİSİKLET SENİN"

Usta sanatçı ile anısını anlatan Sunay Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonda İlhan Şeşen ustamızın sesi; Sunay müzede misin? 'Evet' cevabını verince kararlı bir ses tonuyla; 10 dakika sonra müzedeyim. Beni kapıda bekle. Beklemezsen durmaz giderim. İlhan abi neden böyle söylemişti?. Karşılama isteyen bir insan değildi, hiç değildi. Neden öyle söylemişti? Var bu işin içinde bir oyun, diyerek çıktım müzenin kapısına.

Çok geçmeden sokağın ucunda bir bisikletli göründü. İlhan abiydi gelen. Müzenin önünde bisikletinden indi. 'Bu bisikleti ikinci elden aldım. Satıcı, 'Abi senden önceki sahibi MFÖ'nün Fuat'ıydı (Güner)' dedi. Ben de bisikleti sana getirdim Sunay. Artık bu bisiklet senin' dedi ve gitti.

Seslendim arkasından; Abi, kapı önüne bunun için mi çağırdın beni? Başını çevirerek; Evet, Sunay. Bir randevum var. Kapıda olmasaydın bisikletle gidecektim!

O gün, sokağın ucuna kadar hayatımda tanıdığım en beyefendi ve bir o kadar da muzip insanın arkasından uzun uzun baktım.

Güle güle canım ağabeyim, güle güle."