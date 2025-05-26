76 yaşında hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı

Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçı İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İlhan Şeşen için taziye mesajı yayımladı.

Müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Dillerden düşmeyen şarkılara imza atan ünlü isme 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: