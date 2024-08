“Birliğin Sesi” New York'ta yankılanacak

"Birliğin Sesi/Sound of Oneness” Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül 2024 tarihinde New York Carnegie Hall Zankel Salonu’nda “Sound of Oneness / Birliğin Sesi” konserini müzikseverlerle buluşturuyor.