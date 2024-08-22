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“Birliğin Sesi” New York'ta yankılanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Birliğin Sesi” New York&#039;ta yankılanacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Birliğin Sesi/Sound of Oneness” Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül 2024 tarihinde New York Carnegie Hall Zankel Salonu’nda “Sound of Oneness / Birliğin Sesi” konserini müzikseverlerle buluşturuyor.

Son dönem Osmanlı sufilerinden Kenan Rifâî (1867-1950)’ye ait güfte ve bestelerin sunulacağı konserde, Şef Orhan Şallıel yönetimindeki Nef Filarmoni Orkestrası’na; günümüzde tasavvuf musikisinin temsilcisi,  devlet sanatçısı Ahmet Özhan (Tenor), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve tasavvuf musikisi sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı (Tenor), batı müziği sanatçısı Burak Kut (Tenor), opera sanatçısı Serkan Kocadere (Bariton) ve tasavvuf musikisi sanatçısı Emre Ömürlü (Tenor) eşlik edecek.

Şallıel’in ifadesiyle “20.⁠ yüzyılın ilk çeyreğinde İstanbul'da ortaya çıkmış olan bu eserler, günümüzde Neo Barok stilini müjdeleyebilecek nitelikte” ve Türk musiki geleneğine, türünün sınırlarını yenilikçi bir yorumla geliştiren çağdaş bir bakış açısı sunuyor."

Nef Vakfı, toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak, toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktararak yaşama değer katabilmek amacıyla 2015 yılında çalışmalarına başladı. 2018 yılında Nef Vakfı tarafından bir sanat projesi olarak kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara’dan sonra bu defa Broadway’in seçkin konser salonu Carnegie Hall’da, Hazreti Mevlâna’nın doğum gününde “Sound of Oneness / Birliğin Sesi” başlıklı konserini sahneye çıkarıyor.

“Birliğin Sesi” New York'ta yankılanacak - 1. Resim

Hoşgörü ve barışın evrensel sembolü Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Birliğe Ulaş şiiri ile başlayacak olan etkinlik, Kenan Rifâî Hazretleri’nin ilahileri ile devam edecek. Bu özel gece, Mevlâna Celaleddin Rumi ve Kenan Rifâî’nin öğretileriyle, birlik, hoşgörü ve sevgi temalarını hatırlatmayı hedefliyor.

Nef Vakfı, 29 Eylül akşamı New York Carnegie Hall’da düzenlenecek “Birliğin Sesi / Sound of Oneness” konserine ilgi duyan herkesi davet ediyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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