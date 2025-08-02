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Haberler > Yaşam > Hatipoğlu ortaya çıkardı, görüntüler ne mide bıraktı ne iştah! Hepsine el konuldu

Hatipoğlu ortaya çıkardı, görüntüler ne mide bıraktı ne iştah! Hepsine el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatipoğlu ortaya çıkardı, görüntüler ne mide bıraktı ne iştah! Hepsine el konuldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da 345 kilogram bozulmuş tavuk eti ele geçirildi. Vali Numan Hatipoğlu Bozuk tavuk etinin görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Hatipoğlu, paylaşımında, "Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlere, el konuldu" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte gıdaların riske dayalı denetimi kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Hatipoğlu ortaya çıkardı, görüntüler ne mide bıraktı ne iştah! Hepsine el konuldu - 1. Resim

"HALK SAĞLIĞINI CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Temmuz'da yemek üretimi yapan bir işletmede denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

Söz konusu denetimde 345 kilogram bozulmuş, kokuşmuş, küflenmiş ve herhangi bir etiket ya da son tüketim tarihi bulunmayan tavuk ürünü tespit edilmiştir. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlere, el konuldu. 5996 sayılı Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca ilgili işletmeye 21 bin 6 lira idari ceza uygulanmıştır.

Hatipoğlu, kent genelinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşması amacıyla görevli birimlerin sahada denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatarak, halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını ve gerekli tüm işlemlerin kararlılıkla yerine getirileceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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