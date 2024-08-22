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Gönül Dağı 5. sezonuyla geliyor! TRT’den açıklama var, tarih belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gönül Dağı 5. sezonuyla geliyor! TRT’den açıklama var, tarih belli oldu

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

TRT'nin sevilen yapımlarından "Gönül Dağı" dizisi, beşinci sezonuyla TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.

4 yıldır ekranlara gelen Gönül Dağı’nın beşinci sezon 143. bölümü için geri sayım başladı. Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi çok yakında başlıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gençleri girişimcilik konusunda motive etmeyi ve onlara rehberlik etmeyi hedefleyen yapım, 143. bölümüyle eylülde yeniden ekranda olacak. Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde süren dizi, cumartesi akşamları yayınlanacak.

Gönül Dağı 5. sezonuyla geliyor! TRT’den açıklama var, tarih belli oldu - 1. Resim

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı yapımda Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Müjde Zeynep Akdeniz, Şive Şenözen, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel ve Kübra Balcan da rol alıyor.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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