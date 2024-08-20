Kızılcık Şerbeti’ne veda etmişti! Müjde Uzman sürpriz diziyle dönüyor

Kızılcık Şerbeti’nde Alev karakterini üstlenen Müjde Uzman, sette geçirdiği astım krizi sonrası diziden ayrılmıştı. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıklamıştı. Yaz tatilini dinlenerek geçiren oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman diziye veda etmişti.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANMIŞTI

Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada serumlu fotoğraflarını paylaşarak Tükenmişlik Sendromu ile mücadele ettiğini belirmişti. Uzun bir açıklama yapan isim, “Yine yanlış anlaşılacağım, yine üzüleceğim ama hissettiğim şeyi de inkar edemeyeceğim. Artık insanlara çok kırıldığımı ve ciddiye alınmadığımı falan kaldıramıyorum. Tecrübelerim, ailem, kafa yapım, işim, ailem adına kaldıramıyorum ama ifade edesim geldi. Çok ağrım var, hiç uyumuyorum. Astım çok kötü bir şey. Birkaç hastalık birden yaşadığım için hepsinin ilacı ve etkisi çok zor. Olsun sorun yok. Yarın öbür gün iyi hissederim” ifadelerini kullanmıştı.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA’DA BAŞROL OLACAK

Son bölümde hamile olduğu öğrenilen ve Almanya’ya taşınan dizinin Alev’i Müjde Uzman’ın yeni adresi merak konusuydu. Geçen sezon adından sıkça söz ettiren Uzman’ın sürpriz projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra birçok teklif alan başarılı oyuncu, usta yapımcı Ömer Özgüner’le el sıkıştı. Müjde Uzman NOW’ın yeni iddialı dizisi Aşk Evlilik Boşanma’da başrol oynayacak.

BENNU YILDIRIMLAR VE MELİSA ŞENOLSUN DA KADRODA

Kore yapımı Love (ft. Marriage and Divorce) projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman “Gaye” rolünü üstlenecek ve Bennu Yıldırımlar (Güner) ile Melisa Şenolsun’la (Naz) etkili bir kadın dramasında performans sergileyecek.