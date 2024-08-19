Bodrum'da dev yatırım! Burak Özçivit'in dizilerden aldığı ücret gündem oldu!

Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Burak Özçivit bu kez yaptığı yatırımlarla gündeme geldi. Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan oyuncu Bodrum Gümüşlük’te her biri 60 milyon TL değerinde olan 4 villa yaptırdı. Birine eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla kendisi yerleşti.

Kuruluş Osman dizisindeki canlandırdığı karakterle sık sık gündeme gelen Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde yeni bir filmle el sıkışmıştı.

Oyuncu Türkiye-Dubai ortak yapımı 'Mahmool Makfool' adlı bir filmde rol alacak. Özçivit’in partnerinin ise Hazal Filiz Küçükköse olacağı ortaya çıkmıştı.

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan Burak Özçivit geçen yıl 80 milyon TL’ye reklam anlaşması imzalamıştı. Oyuncunun başta Dubai olmak üzere yurtdışındaki etkinliklere katılmak için de 100 bin dolar (3 milyon TL) talep ettiği iddia edildi.

Posta’nın haberine göre, Özçivit kazancının büyük bölümünü gayrimenkule yatırıyor. Ünlü isim Bodrum Gümüşlük’te her biri 60 milyon TL değerinde dört villa yaptırdı. Birine eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla kendisi yerleşti.