MasterChef’te elenen kişi belli oldu! Sonucu duyan yarışmacı fenalık geçirdi

MasterChef Türkiye’nin dün akşam yeni bölümü yayınlandı. Eleme gecesinin olduğu akşamda yarışmaya Deniz veda etti. Programdaki tavırlarıyla zaman zaman gündem olan ismin elenmesi sosyal medyada yankı uyandırdı. Öte yandan elendiğini duyunca fenalaşan Deniz'e sağlık ekipleri müdahale etti.

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MasterChef'te kıran kırana mücadele! İlk elenen isim belli oldu, "Benim için erken bir veda" diyerek gitti

MasterChef'te kıran kırana mücadele! İlk elenen isim belli oldu, "Benim için erken bir veda" diyerek gitti

MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Deniz, Zeynep, Ezgi, Ümmühan, Kaan, Kerem ve Emre yarışmada kalmak mücadele etti. Gecenin sonunda elenen isim belli oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğuna oturduğu MasterChef’te bir kişi birincilik hayallerine veda etti.

İlk turda potaya giren 7 yarışmacı ‘asma yaprağı’ ile en kreatif tabağı yapmaya çalıştı. Değerlendirme sonrası Kaan, Zeynep ve Emre potadan çıkan isimler oldu. Diğer yarışmacılar ise siyah önlükleri giyip yeniden tezgah başına geçti.

Eleme turuna kalan Deniz, Kerem, Ezgi ve Ümmühan bu kez ‘flying noodle’ yapmaya çalıştı. 45 dakika boyunca 4 isim de kıyasıya yarıştı.

Şefler yeniden tabakları değerlendirdi ve veda eden kişinin Deniz olduğunu açıkladılar.

Gözyaşlarını tutamayan Deniz, “Buradan çıkınca ne yapacağımı bilemiyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra ise şeflerle vedalaşırken fenalaştı, o anlarda sağlık ekipleri stüdyoya gelerek müdahale etti.