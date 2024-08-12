MasterChef'te kıran kırana mücadele! İlk elenen isim belli oldu, "Benim için erken bir veda" diyerek gitti

2024 MasterChef’te ilk elenen isim belli oldu. Serhat, Beyza, Muratcan, Ayşe, Deniz, Çağlar ve Nigar’ın potada olduğu gecenin sonunda beklenmedik bir veda yaşandı. Erken ayrılığıyla şaşırtan genç şef, “Benim için erken bir veda. Şefler de bana kızgın biliyorum. Yarışmalarda hep takım kazansın diye ilerledim ama günü sonunda potaya yazılan kişi ben oldum” dedi.

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye’de sezonun ilk eleme heyecanı yaşandı. Sürpriz veda herkesi şoke etti.

MasterChef’te hafta boyunca kırmızı ve mavi takım kıran kırana bir rekabet sürdürdü. Hafta boyunca eleme adayları olarak seçilen Serhat, Beyza, Muratcan, Ayşe, Deniz, Çağlar ve Nigar ise dün akşam yarıştı.

Yarışmacılar ilk kısımda siyez unuyla hazırladıkları en güzel tarifi yapmaya çalıştı. Gecenin en başarılı tabağı Muratcan seçildi. Daha sonra ise tabağı beğenilen Çağlar ve Nigar potadan adını sildirdi.

Son dörde ise Serhat, Beyza, Ayşe, Deniz kaldı. Yarışmacılar Mehmet Şef’in tarifi ‘İçli Lagos’u yaptı. En iyi tabağın sahibi Beyza olarak belirlendi. Gecenin en iyi ikinci tarifini yapan kişi ise Ayşe oldu.

Son ikiye Serhat ve Deniz kalırken, elenen isim Serhat olarak belirlendi.

MASTERCHEF’TEN ELENEN SERHAT GÜL: ŞEFLER BANA KIZGIN BİLİYORUM AMA...

MasterChef’ten elenen Serhat Gül, kendisi için erken bir ayrılık olduğunu söyledi. Veda konuşmasında ise duygularını şu şekilde aktardı:

“Benim buradaki en büyük problemim mükemmeliyetçilik. Geldiğim günden beri herkese yardımcı olmaya çalışırken kendimi de unuttum. Adaptasyon sürecinin içinde çok fazla bölündüm. Ama mutluyum. Öyle bir tabak hiçbir zaman önünüze koymak istememiştim. Ama buraya geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra kesinlikle Türk mutfağı çalışacağım. Pes etmeyi çok sevmem, sonuna kadar gitmeyi severim. Burası çok şey öğretiyor insana, dışarısı gibi değil. Burada elenmemin üzüldüğüm tarafı sizden az şey öğrenmek olur.”

“Benim için erken bir veda. Şefler de bana kızgın biliyorum ama bu süreci tecrübe olarak görüyorum. İlerlemek isterdim, buradan öğreneceğim çok şey vardı. Önlüğü bırakmak istemedim. Tekrar başa dönmek istedim aslında. Yarışmalarda hep takım kazansın diye ilerledim ama günü sonunda potaya yazılan kişi ben oldum. Buradan sonraki süreçte mükemmel işler yapacağıma inanıyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ederim.”