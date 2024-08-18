Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 18 Ağustos 2024 12:48 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme:

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Bir süredir kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş, iki gün önce hastanede hayatını kaybetmişti. Oyuncunun son halini menajeri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada “Nasıl zayıflamış”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.

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