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Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu

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Aydemir Akbaş&#039;ın ölmeden önceki son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu

Magazin Haberleri

Bir süredir kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş, iki gün önce hastanede hayatını kaybetmişti. Oyuncunun son halini menajeri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada “Nasıl zayıflamış”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncun  vefat haberini menajeri Özgür Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.

Aydemir Akbaş'ın son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu - 1. Resim

Oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Aydemir Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy, ünlü oyuncunun son fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Aydemir Akbaş'ın son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Son hali görenleri şoke etti. Sosyal medyada “Nasıl zayıflamış”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar geldi.

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