Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu
Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
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Bir süredir kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş, iki gün önce hastanede hayatını kaybetmişti. Oyuncunun son halini menajeri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada “Nasıl zayıflamış”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncun vefat haberini menajeri Özgür Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.
Oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Aydemir Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy, ünlü oyuncunun son fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Son hali görenleri şoke etti. Sosyal medyada “Nasıl zayıflamış”, “Görünce tanıyamadım” gibi yorumlar geldi.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin