Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Oyuncu için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenleniyor. Akbaş’ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenazede İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, bugün düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Oyuncunun vefatıyla büyük acı yaşayan dostları Galatasaray Lisesi'nde hazır bulundu.

Törene oyuncunun ailesinin yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Polat Yağcı gibi daha birçok ünlü isim ve vatandaş katıldı.

İbrahim Tatlıses cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray için büyük bir kayıp... Cemiyetin çok önemli bir siması. Çok büyük bir Galatasaraylı'yı kaybettik" dedi.

Şafak Sezer ise "Başımız sağ olsun. Çok değerli bir abimizdi, ‘Sinema sinema’ dedi. Sinemayla vefat etti. Sevenlerine sabırlar" ifadelerini kullandı.

Kolpaçino filminin yapımcısı Polat Yağcı ise şunları ifade etti:

“Kolpaçino filminde Aydemir Akbaş kanser tedavisi görmesine rağmen film setine geliyordu. Filmin setinden çıkıp hastaneye gidiyordu. O ‘filmi çekmeden ölmeyeceğim’ demişti. Acı çekmesine rağmen gelip o filmde oynadı.”

Törenin ardından oyuncu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, Balkan savaşlarında Türkiye'ye gelen Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nde tamamladığı eğitimin ardından bir süre gazetecilik yapan sanatçı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başladı.

Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile çalışan ünlü isim, "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife" ve "Ferhat ile Şirin" adlı oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol aldı. 8 kez yönetmen koltuğunda oturdu. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşandı, üç kez evlendi. 2 erkek 1 kız kardeşi var. Kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yaptı.