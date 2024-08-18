Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Magazin Haberleri

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Oyuncu için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenleniyor. Akbaş’ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenazede İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, bugün düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor - 1. Resim

Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Oyuncunun vefatıyla büyük acı yaşayan dostları Galatasaray Lisesi'nde hazır bulundu.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor - 2. Resim

Törene oyuncunun ailesinin yanı sıra  Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Polat Yağcı gibi daha birçok ünlü isim ve vatandaş katıldı. 

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor - 3. Resim

İbrahim Tatlıses cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray için büyük bir kayıp... Cemiyetin çok önemli bir siması. Çok büyük bir Galatasaraylı'yı kaybettik" dedi.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor - 4. Resim

Şafak Sezer ise "Başımız sağ olsun. Çok değerli bir abimizdi, ‘Sinema sinema’ dedi. Sinemayla vefat etti. Sevenlerine sabırlar" ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor - 5. Resim

Kolpaçino filminin yapımcısı Polat Yağcı ise şunları ifade etti:

“Kolpaçino filminde Aydemir Akbaş kanser tedavisi görmesine rağmen film setine geliyordu. Filmin setinden çıkıp hastaneye gidiyordu. O ‘filmi çekmeden ölmeyeceğim’ demişti. Acı çekmesine rağmen gelip o filmde oynadı.”

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor - 4. Resim

Törenin ardından oyuncu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, Balkan savaşlarında Türkiye'ye gelen Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nde tamamladığı eğitimin ardından bir süre gazetecilik yapan sanatçı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başladı.

Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile çalışan ünlü isim, "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife" ve "Ferhat ile Şirin" adlı oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol aldı. 8 kez yönetmen koltuğunda oturdu. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşandı, üç kez evlendi. 2 erkek 1 kız kardeşi var. Kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Bursa'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, her yeri duman sardıWhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme ortaya çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oğlunun vefatından sonra Safiye Soyman'dan olay karar! Sosyal medyayı ikiye böldü - MagazinOğlunun vefatından sonra olay karar! Sosyal medyayı ikiye böldüTuncay Akça'nın cenazesine katılan oyuncu gözyaşlarına boğuldu - MagazinCenazede o isim dikkat çekti! Gözyaşlarına boğulduAlain Delon hayatını kaybetti! - MagazinDünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybettiAras Bulut İynemli'nin villasında korkutan yangın! - MagazinÜnlü oyucunun villasında korkutan yangın!Oyuncu Tuncay Akça son yolculuğuna uğurlandı - MagazinHababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça'ya veda...Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘Fenerbahçe’ sorusu gündem oldu - MagazinYarışmada sorulan ‘Fenerbahçe’ sorusu gündem oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...