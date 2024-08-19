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Cansu Dere iddialı diziyle ekranlara dönüyor

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Cansu Dere iddialı diziyle ekranlara dönüyor

Magazin Haberleri

Sadakatsiz dizisinin ardından birçok projeden teklif alan Cansu Dere'nin yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Körebe dizisiyle ekranlara geliyor.

Ünlü oyuncu Cansu Dere "Sıla", "Ezel", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Sadakatsiz" gibi birçok dizide rol almıştı.  

Proje konusunda seçiciliğiyle bilinen Dere’ye bu sezonda da çok sayıda teklif gitti. İddiaya göre, Dere gelen teklifler arasından yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstleneceği Limon Yapım imzalı “Körebe” dizisini seçti.

Cansu Dere iddialı diziyle ekranlara dönüyor - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projenin çok etkili bir kadın draması olduğu öğrenildi.

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CANSU DERE KİMDİR?

14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D'de yayınlanan Miss Turkey yarışmasının 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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