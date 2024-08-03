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Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu belli oldu!

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Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu belli oldu!

Magazin Haberleri

TRT 1'in fenomen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı 5. sezonuyla yeni yayın döneminde ekrana dönmeye hazırlanıyor. Başrol oyuncusu Berk Atan'ın kadrodan ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırmıştı. Ünlü oyuncu, Gönül Dağı için kararını verdi ve 5. sezonunda yer alacak.

TRT 1'in 4. sezondur ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi yeni yayın döneminde 5. sezonuyla ekranlarda olacak.

Dizi yeni sezon için hızla çalışmalara devam ederken dizide başrol krizi vardı. 4 sezon boyunca ‘Taner’ karakterini canlandıran Berk Atan'ın dizi çekimlerinin Eskişehir'de yapılması nedeniyle kadrodan çıkacağı iddiaları ortaya çıkmıştı.

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu belli oldu! - 1. Resim

5. SEZON İÇİN EL SIKIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Berk Atan, Gönül Dağı için kararını verdi. Atan, dizinin 5. sezonu için el sıkıştı.

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen manken, model ve oyuncu Berk Atan, 2012 Best Model of Turkey birincisidir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçen Berk Atan, daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır.

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu belli oldu! - 2. Resim

2015-2016 yılları arasında yayımlanan Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakterini canlandıran Atan, 2017 yılında yayımlanan Dayan Yüreğim dizisinde Atıf Sinan Şanal karakterini oynamıştır. 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Cennet'in Gözyaşları dizisinde Selim karakterini canlandıran oyuncu, günümüzde ise TRT 1'de yayımlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırmaktadır.

Düzenleyen:  - Magazin
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