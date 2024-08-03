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Elif Berra Gökkır dünya üçüncüsü Noda Satsuki'yi yenerek çeyrek finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk okçuların başarıları devam ediyor. Elif Berra Gökkır, dünya üçüncüsü Japon Noda Satsuki'yi 6-4 yenerek çeyrek finale çıktı.

Milli okçu Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel son 16 turunda Japonya'dan Noda Satsuki'yi 6-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Berra Gökkır, çeyrek finale 9,9,10 puanlık atışlarla çıktı.

Elif Berra Gökkır dünya üçüncüsü Noda Satsuki'yi yenerek çeyrek finale yükseldi - 1. Resim

Japonya'dan Noda Satsuki ise 9,7,8 puanlık atışlarıyla veda etti.

Elif Berra Gökkır dünya üçüncüsü Noda Satsuki'yi yenerek çeyrek finale yükseldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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