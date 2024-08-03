Elif Berra Gökkır dünya üçüncüsü Noda Satsuki'yi yenerek çeyrek finale yükseldi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk okçuların başarıları devam ediyor. Elif Berra Gökkır, dünya üçüncüsü Japon Noda Satsuki'yi 6-4 yenerek çeyrek finale çıktı.
Milli okçu Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel son 16 turunda Japonya'dan Noda Satsuki'yi 6-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Berra Gökkır, çeyrek finale 9,9,10 puanlık atışlarla çıktı.
Japonya'dan Noda Satsuki ise 9,7,8 puanlık atışlarıyla veda etti.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi