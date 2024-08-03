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30 yıldır faaliyet gösteren motor devi konkordato ilan etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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30 yıldır faaliyet gösteren motor devi konkordato ilan etti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel çapta yaşanan krizin etkileri giderek büyürken, ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunları, Türkiye'de faaliyet gösteren firmaları zor duruma sokuyor. Son olarak Türkiye’nin 30 yıllık motor devi iflas etti. Mahkeme, firmaya konkordato ilan etti.

Pandemi sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, özellikle Avrupa’da Rusya-Ukrayna gerilimi ve Orta Doğu’da İran-İsrail çatışması gibi sorunlar nedeniyle derinleşiyor. Küresel piyasaların olumsuz etkilenmesiyle birlikte Türkiye’de de iflas haberleri art arda geliyor.

30 yıldır faaliyet gösteren dev motor devi iflas etti! Binlerce çalışan işsiz kalacak - 1. Resim

30 YILLIK MOTOR DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ

Ünlü motor üreticisi KEM-P Vibrasyon Motorları, küresel ekonomik krizin etkisiyle konkordato başvurusunda bulundu. 1990 yılında endüstriyel makineler üretimiyle faaliyete başlayan ve 2000’li yıllarda elektrikli ve havalı vibrasyon motorları üretimine geçen KEM-P, büyük bir müşteri kitlesine ulaşmıştı. Ancak, küresel ekonomik kriz firmanın mali yapısını olumsuz etkiledi.

30 yıldır faaliyet gösteren dev motor devi iflas etti! Binlerce çalışan işsiz kalacak - 2. Resim

MAHKEME KONKORDATO İLAN ETTİ

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Temmuz 2024 tarihinde KEM-P için geçici mühlet kararı verdi. Firma, önümüzdeki 3 ay boyunca konkordato sürecinde olacak ve bu süreçte mali müşavir, makine mühendisi ve hukukçudan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi. Konkordato kararı alacaklılara ilan edildi ve alacaklılar, bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekler.

KEM-P Vibrasyon Motorları’nın iflası, sektörde büyük yankı uyandırdı ve binlerce çalışanın işsiz kalmasına neden olacak. Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde, daha fazla firmanın benzer bir akıbetle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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