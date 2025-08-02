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Ortalık bir anda göle döndü! Aksaray-Nevşehir karayolunu sel vurdu, trafik kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ortalık bir anda göle döndü! Aksaray-Nevşehir karayolunu sel vurdu, trafik kapandı
Sel, Aksaray, Nevşehir, Karayolları, Güvenlik, Doğa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da bir anda bastıran sağanak, Aksaray-Nevşehir karayolunu vurdu. Sel nedeniyle geliş gidiş trafiğe kapandı. Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı, greyder ve kepçelerle yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Günlerdir kavrulan Türkiye bir anda sağanak yağışların etkisi altında kaldı. Aksaray'da özellikle akşam saatlerinde başlayan sağanak sele yol açtı. Aksaray-Nevşehir karayolu kapanırken, tarım arazileri ve köyleri su bastı.

KARAYOLU GÖLE DÖNDÜ

Sel nedeniyle Aksaray-Nevşehir karayolu göle döndü. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçlar mahsur kalırken, yol İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Bu sırada olay yerine karayolları ekipleri sevk edildi.

Ortalık bir ana göle döndü! Aksaray-Nevşehir karayolunu sel vurdu, trafik kapandı - 1. Resim

TRAFİK KAPANDI, ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Kısa sürede kepçe ve greyderler ile karayoluna intikal eden karayolları ekipleri, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı karayolunda yol ama çalışması yapıyor. Yol çift şeritli olarak halen trafiğe kapalı kalırken, ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor.

Ortalık bir ana göle döndü! Aksaray-Nevşehir karayolunu sel vurdu, trafik kapandı - 2. Resim

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi Müdürü Gürsoy Yalvaç da ekipleriyle birlikte yol açma çalışmasına katılırken, araç sürücüleri hem bilgilendirildi hem de uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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