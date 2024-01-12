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    Bitmemiş resmi yapay zekâyla ‘bitirdiler’

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Sanat dünyasında yeni bir yapay zekâ tartışması yaşandı.

    Bitmemiş resmi yapay zekâyla ‘bitirdiler’
    Kültür - Sanat Haberleri  / Haber Merkezi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Amerikalı ressam Keith Haring’in bir kısmını kasten yarım bıraktığı “Bitmemiş Resim” adlı tablosu, yapay zekâya tamamlatılarak sosyal medyada paylaşıldı.  Bir X kullanıcısının eserin tamamen doldurulmuş görüntüsünü “Şimdi yapay zekâ kullanarak onun bitiremediğini biz tamamlayabiliriz!” ifadesiyle paylaşması tepki topladı. Kullanıcılar yapılanı “saygısızlık” ve “iğrençlik” olarak nitelendirdi. Ancak bir diğer kullanıcı ise ChatGPT’yi kullanarak Keith’in tablosunun tamamlanmasıyla ilgili olarak “nasıl hissedeceğini anlamaya” çalıştı. ChatGPT’ robotu, yapay zekâ tarafından tamamlanan eseri “üretkenliği besleyen iş birlikçi ruhun ve sanatsal ifadenin sonsuz imkânların bir kanıtı” olarak nitelendirdi.  

    "TELİF HAKLARI İHLAL EDİLDİ" GEREKÇESİ İLE DAVA AÇILMIŞTI


    Tartışma, sanatçılar son günlerde yapay zekâ uygulamalarına daha öfkeli olduğu bir dönemde yaşandı. Sanatçılar Midjourney, Stability A.I. ve DeviantArt’a gibi platfromlara karşı telif haklarını ihlal ettikleri iddiasıyla dava açmışlardı. 

    ÇALIŞMAYI TAMAMLADI AIDS'TEN ÖLDÜ

    Öte yandan tartışma konusu eseri yapan Keith Haring, tuvalin sol üst köşesi doldurulmuş, geri kalan kısmı ise dünya çapında milyonlarca insanın hayatını karartan HIV salgınının bıraktığı boşluğu temsil etmek üzere boş bırakılmıştı. Haring’in kendisi de çalışmayı tamamladıktan birkaç ay sonra AIDS sebebiyle öldü.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Haber Merkezi
    Yapay ZekaResimSanatAids
    Haberler > Kültür - Sanat > Bitmemiş resmi yapay zekâyla ‘bitirdiler’
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