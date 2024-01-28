Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları

    Sezonun en kötü filmlerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nin (Razzie Awards) adayları belli oldu. Bu yıl 44. kez dağıtılan ödüllerin kazananları 9 Mart'ta yani Oscar'dan bir gün önce açıklanacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları
    Sinema, En Kötü, Film, Ödül, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Her yıl Oscar'dan bir gün önceye tarihlenen Razzie (Altın Ahududu) Ödülleri'nin en kötü film ve performans adayları belli oldu. 2024 adayları arasında "Expend4bles" (Cehennem Melekleri 4) yılın en çok aday gösterilen yapımı oldu.

    Listede Hollywood'un meşhur oyuncuları dikkat çekiyor. Sylvester Stallone, Russell Crowe, Michael Douglas, Bill Murray, Jason Statham, Chris Evans erkeklerde, Salma Hayek, Jennifer Lopez, Lucy Liu, Ana De Armas, Megan Fox kadınlarda yılın en kötü performansları arasına girdi.

    İşte 2024 Razzie (Altın Ahududu) adayları...

    EN KÖTÜ FİLMLER

    • Expend4bles
    • Meg 2: The Trench
    • Shazam! Fury of the Gods
    • The Exorcist: Believer
    • Winnie the Pooh: Blood and Honey

    Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları

    EN KÖTÜ DEVAM FİLMLERİ

    Ant Man & The Wasp: Quantumania

    Expend4bles

    Indiana Jones and The Dial of…Still Beating a Dead Horse

    The Exorcist: Believer

    Winnie the Pooh: Blood and Honey

    EN KÖTÜ YÖNETMEN

    Ben Wheatley / Meg 2: The Trench

    David Gordon Green / The Exorcist: Believer

    Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

    Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

    Scott Waugh / Expend4bles

    Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları

    EN KÖTÜ SENARYO

    Expend4bles

    Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?

    Shazam! Fury of the Gods

    The Exorcist: Believer

    Winnie the Pooh: Blood & Honey

    EN KÖTÜ BAŞROL - ERKEK 

    Chris Evans / Ghosted

    Jason Statham / Meg 2: The Trench

    Jon Voight / Mercy 

    Russell Crowe / The Pope’s Exorcist

    Vin Diesel / Fast X

    Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları

    EN KÖTÜ BAŞROL - KADIN 

    Ana de Armas / Ghosted

    Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods 

    Jennifer Lopez / The Mother

    Megan Fox / Johnny & Clyde

    Salma Hayek  / Magic Mike’s Last Dance

    EN KÖTÜ YARDIMCI OYUNCU - ERKEK 

    Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

    Franco Nero (as “The Pope”) The Pope’s Exorcist

    Mel Gibson / Confidential Informant

    Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

    Sylvester Stallone / Expend4ables 

    Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları

    EN KÖTÜ YARDIMCI OYUNCU - KADIN

    Bai Ling / Johnny & Clyde

    Kim Cattrall / About My Father

    Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods

    Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s 

    Megan Fox / Expend4bles

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SinemaEn KötüFilmÖdül
    Haberler > Kültür - Sanat > Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gürcistan’la yeni kültür anlaşması Kafkaslara uzanıyoruz - Kültür - SanatGürcistan'la yeni kültürel işbirliği hamlesiAmerikan Bizans Enstitüsü'nün müzeye çevirmeye çalıştığı tarihi Fethiye Camii arkeopark olarak hizmete açılıyor - Kültür - SanatBizans Enstitüsü müzeye çevirmiştiBağımlıyken sanatkâr oldular! Bağımsız bir hayata tertemiz bir sayfa açtılar - Kültür - SanatBağımlıyken sanatkâr oldularCem Karaca'nın Allah'a yönelişi "Her şey bir Osmanlıca kelimeyle başladı" - Kültür - Sanat"Her şey bir Osmanlıca kelimeyle başladı"Halle Berry’nin filmini çöpe attılar! Çekimler bitti, vizyona giremedi - Kültür - SanatHalle Berry’nin filmini çöpe attılar! Çekimler bitti, vizyona giremediÖrümcek Adam Tom Holland'ın yedi haneli maaşı yanlış adrese gitmiş - Kültür - SanatÖrümcek Adam Tom Holland'ın yedi haneli maaşı yanlış adrese gitmişModern şehirlerin hüzünlü hikâyeleri - Kültür - SanatModern şehirlerin hüzünlü hikâyeleriSinemada bu hafta | Cem Karaca’nın “yarım” portresi - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Cem Karaca’nın “yarım” portresiElif Şafak'tan Mine Kırıkkanat'a karşı dava! İntihal kavgası kızışıyor - Kültür - SanatElif Şafak'tan Mine Kırıkkanat'a karşı dava!Sömürgeden geri adım! İngiltere Afrika'da yağmalanan Asante Kraliyet mücevherlerini 150 yıl sonra Gana'ya iade edecek - Kültür - Sanatİngiltere 150 yıl sonra Gana'ya tarihi eserleri iade edecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...