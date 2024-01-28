Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları
Sezonun en kötü filmlerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nin (Razzie Awards) adayları belli oldu. Bu yıl 44. kez dağıtılan ödüllerin kazananları 9 Mart'ta yani Oscar'dan bir gün önce açıklanacak.
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Her yıl Oscar'dan bir gün önceye tarihlenen Razzie (Altın Ahududu) Ödülleri'nin en kötü film ve performans adayları belli oldu. 2024 adayları arasında "Expend4bles" (Cehennem Melekleri 4) yılın en çok aday gösterilen yapımı oldu.
Listede Hollywood'un meşhur oyuncuları dikkat çekiyor. Sylvester Stallone, Russell Crowe, Michael Douglas, Bill Murray, Jason Statham, Chris Evans erkeklerde, Salma Hayek, Jennifer Lopez, Lucy Liu, Ana De Armas, Megan Fox kadınlarda yılın en kötü performansları arasına girdi.
İşte 2024 Razzie (Altın Ahududu) adayları...
EN KÖTÜ FİLMLER
- Expend4bles
- Meg 2: The Trench
- Shazam! Fury of the Gods
- The Exorcist: Believer
- Winnie the Pooh: Blood and Honey
EN KÖTÜ DEVAM FİLMLERİ
Ant Man & The Wasp: Quantumania
Expend4bles
Indiana Jones and The Dial of…Still Beating a Dead Horse
The Exorcist: Believer
Winnie the Pooh: Blood and Honey
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Ben Wheatley / Meg 2: The Trench
David Gordon Green / The Exorcist: Believer
Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania
Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey
Scott Waugh / Expend4bles
EN KÖTÜ SENARYO
Expend4bles
Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?
Shazam! Fury of the Gods
The Exorcist: Believer
Winnie the Pooh: Blood & Honey
EN KÖTÜ BAŞROL - ERKEK
Chris Evans / Ghosted
Jason Statham / Meg 2: The Trench
Jon Voight / Mercy
Russell Crowe / The Pope’s Exorcist
Vin Diesel / Fast X
EN KÖTÜ BAŞROL - KADIN
Ana de Armas / Ghosted
Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods
Jennifer Lopez / The Mother
Megan Fox / Johnny & Clyde
Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance
EN KÖTÜ YARDIMCI OYUNCU - ERKEK
Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Franco Nero (as “The Pope”) The Pope’s Exorcist
Mel Gibson / Confidential Informant
Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Sylvester Stallone / Expend4ables
EN KÖTÜ YARDIMCI OYUNCU - KADIN
Bai Ling / Johnny & Clyde
Kim Cattrall / About My Father
Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods
Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s
Megan Fox / Expend4bles
Kaynak: Türkiye Gazetesi