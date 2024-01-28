Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları

Sezonun en kötü filmlerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nin (Razzie Awards) adayları belli oldu. Bu yıl 44. kez dağıtılan ödüllerin kazananları 9 Mart'ta yani Oscar'dan bir gün önce açıklanacak.

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Ocak 2024 10:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 11:06 - Güncelleme:

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