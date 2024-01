Bu filmleri izlemeyin! İşte yılın en kötü film ödüllerinin verildiği 44. Altın Ahududu (Razzie) adayları

Sezonun en kötü filmlerinin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'nin (Razzie Awards) adayları belli oldu. Bu yıl 44. kez dağıtılan ödüllerin kazananları 9 Mart'ta yani Oscar'dan bir gün önce açıklanacak.

Listede Hollywood'un meşhur oyuncuları dikkat çekiyor. Sylvester Stallone, Russell Crowe, Michael Douglas, Bill Murray, Jason Statham, Chris Evans erkeklerde, Salma Hayek, Jennifer Lopez, Lucy Liu, Ana De Armas, Megan Fox kadınlarda yılın en kötü performansları arasına girdi.

İşte 2024 Razzie (Altın Ahududu) adayları...

EN KÖTÜ FİLMLER

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

The Exorcist: Believer

Winnie the Pooh: Blood and Honey

EN KÖTÜ DEVAM FİLMLERİ

Ant Man & The Wasp: Quantumania

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of…Still Beating a Dead Horse

The Exorcist: Believer

Winnie the Pooh: Blood and Honey

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Ben Wheatley / Meg 2: The Trench

David Gordon Green / The Exorcist: Believer

Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

Scott Waugh / Expend4bles

EN KÖTÜ SENARYO

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?

Shazam! Fury of the Gods

The Exorcist: Believer

Winnie the Pooh: Blood & Honey

EN KÖTÜ BAŞROL - ERKEK

Chris Evans / Ghosted

Jason Statham / Meg 2: The Trench

Jon Voight / Mercy

Russell Crowe / The Pope’s Exorcist

Vin Diesel / Fast X

EN KÖTÜ BAŞROL - KADIN

Ana de Armas / Ghosted

Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods

Jennifer Lopez / The Mother

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike’s Last Dance

EN KÖTÜ YARDIMCI OYUNCU - ERKEK

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (as “The Pope”) The Pope’s Exorcist

Mel Gibson / Confidential Informant

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Sylvester Stallone / Expend4ables

EN KÖTÜ YARDIMCI OYUNCU - KADIN

Bai Ling / Johnny & Clyde

Kim Cattrall / About My Father

Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s

Megan Fox / Expend4bles