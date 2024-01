Oscar ödüllerinde adaylar belli oldu! İşte yılın en iyi film ve oyuncu adayları

23 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 17:50

Oscar ödüllerinden son düzlüğe gelindi. Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden sayılan Oscar Akademi Ödülleri, 10 Mart Pazar günü ABC kanalında yayınlanacak. Bu yıl 96. kez düzenlenen Oscar'da ödüller sahiplerini bulacak.

Listede Oppenheimer ve Barbie öne çıkarken, pek çok kategoride yapımcı, yönetmen ve oyuncular yarışacak.

Jimmy Kimmel'ın sunacağı ödüllerde en iyi erkek oyuncu dalında Oppenheimer'ın başrolü Cillian Murphy görülürken, en iyi kadın oyuncu adayları arasında Barbie'nin başrolü Margot Robbie'nin olmayışı dikkat çekiyor.

İşte 2024 Oscar adayları listesi...

EN İYİ FİLM

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bradley Cooper- Maestro

Colman Domingo- Rustin

Paul Giamatti- The Holdovers

Cillian Murphy- Oppenheimer

Jeffrey Wright- American Fiction

EN İYİ KADIN OYUNCU

Annette Bening- Nyad

Lily Gladstone- Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller- Anatomy of a Fall

Carey Mulligan- Maestro

Emma Stone- Poor Things

EN İYİ YÖNETMEN

Jonathan Glazer- The Zone of Interest

Yorgos Lanthimos- Poor Things

Christopher Nolan- Oppenheimer

Martin Scorsese- Killers of the Flower Moon

Justine Triet- Anatomy of a Fall

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Poor Things)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da'Vina Joy Randolph (The Holdovers)

ORİJİNAL SENARYO

Anatomy of a Fall

The Holdovers

May December

Maestro

Past Lives

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM

The Teachers’ Lounge- Almanya

Io Capitano- İtalya

Perfect Days- Japonya

Society of the Snow- İspanya

The Zone of Interest- Birleşik Krallık

EN İYİ ANİMASYON FİLM

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Robot Dreams

EN İYİ MÜZİK (ORİJİNAL ŞARKI)

The Fire Inside– Flamin’ Hot

I’m Just Ken – Barbie (Mark Ronson, Andrew Wyatt)

It Never Went Away– American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) – Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? – Barbie (Billie Eilish O’Connell, Finneas O’Connell)

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow