Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Caz festivali için geri sayım başladı! 200 sanatçı ağırlanacak

Caz festivali için geri sayım başladı! 200 sanatçı ağırlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Caz festivali için geri sayım başladı! 200 sanatçı ağırlanacak
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında da “Şehrin caz hâli” mottosuyla dünya caz sahnesinin dikkat çeken isimlerini İstanbul’da ağırlayacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Akbank Sanat ile BKM organizasyonunda gerçekleşecek festival, bu yıl 27 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Festival, farklı türleri barındıran geniş yelpazeli müzik programının yanı sıra panel ve atölye programıyla da katılımcılara yeni keşif alanları sunacak. Festivalin açılışını İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, rock ile cazın doğaçlama ruhunu iç içe geçirerek yapacak. Anadolu’nun unsurlarını dünya müziğiyle harmanlayan Maya Perest, dinleyicileri büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

Ahmet Ali Arslan, doğa ile içe kaydettiği son albümü Manastır’ın pastoral tınılarını; spiritüel bir atmosferle buluşturarak dinleyicisine sunacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Bienali başlıyor! Sekiz mekânda ‘Üç Ayaklı Kedi’ dolaşacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Bienali başlıyor! Sekiz mekânda ‘Üç Ayaklı Kedi’ dolaşacak! - Kültür - SanatSekiz mekânda ‘Üç Ayaklı Kedi’ dolaşacakSinemada ürküten tablo! Seyirci sayısı 16 kişiye kadar düştü - Kültür - SanatSinemada ürküten tablo! Seyirci sayısı 16 kişiye kadar düştüSinemada bu hafta | "Korku Seansı 4" Pensilvanya'da son dehşet! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Pensilvanya'da son dehşet!Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu - Kültür - SanatÜnlü oyuncu rozetiyle gündem oldu'Hind Receb'in Sesi' Venedik'i salladı! Ünlü oyuncular dünya prömiyerine destek için geldi - Kültür - Sanat'Hind Receb'in Sesi' Venedik'i salladıİcazet sergisine yoğun ilgi! Akademisyenlerle sanatçılar bir araya geldi - Kültür - Sanatİcazet sergisine yoğun ilgi
Sonraki Haber Yükleniyor...