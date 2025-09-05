Caz festivali için geri sayım başladı! 200 sanatçı ağırlanacak

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Akbank Sanat ile BKM organizasyonunda gerçekleşecek festival, bu yıl 27 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

Festival, farklı türleri barındıran geniş yelpazeli müzik programının yanı sıra panel ve atölye programıyla da katılımcılara yeni keşif alanları sunacak. Festivalin açılışını İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, rock ile cazın doğaçlama ruhunu iç içe geçirerek yapacak. Anadolu’nun unsurlarını dünya müziğiyle harmanlayan Maya Perest, dinleyicileri büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

Ahmet Ali Arslan, doğa ile içe kaydettiği son albümü Manastır’ın pastoral tınılarını; spiritüel bir atmosferle buluşturarak dinleyicisine sunacak.