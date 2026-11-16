COP31'de ödül gecesi: Caretta caretta’lar ‘en iyi’ iklim filmlerine

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen İklim Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. En iyi kısa film ödülünü Gregor Bozic kazanırken, Türk yönetmen Orhan Dede jüri özel ödülüne layık görüldü. Törende Hülya Koçyiğit'e de onur ödülü verildi.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 çerçevesinde gerçekleştirilen İklim Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren sinemacılar önceki gece ödüllerini aldı.

Sunuculuğunu Cem Davran ve Ekin Olcayto’nun üstlendiği törende en iyi kısa film ödülünü “Common Pear” (Adi Armut) ile Gregor Bozic aldı. İkincilik ödülü “Bit by Bit” (Parça Parça) filmiyle Myanmar’dan Theingi Win Tin’e, üçüncülük ödülü “Sikoqqinngisaannassooq” (Bir Daha Asla Deniz Buzu Olmayacak) filmiyle Norveç’ten Adam Sebire’ye verildi. Jüri Özel Ödülü’nü “The Spark” filmiyle Türk yönetmen Orhan Dede kazandı.

Filistinli yönetmen Darin J. Sallam’a da “Dayanışma ruhu ödülü” verildi. Dereceye giren sinemacılara özel tasarım Caretta caretta heykelcikleri takdim edildi.

Heykelcikler, sürdürülebilirlik vurgusuyla endüstriyel atıklardan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Birincilik ödülünü alan Bozic “Burada aslında doğadan ve onu nasıl koruyacağımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bulunabildiğimiz ve emeğimiz bu kadar övgü aldığı için son derece mutlu oldum” dedi.

Öte yandan törende sanatçı Hülya Koçyiğit’e onur ödülü takdim edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MURAT ÖZTEKİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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