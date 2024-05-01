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Haberler > Kültür - Sanat > ‘Elektriklenme’ serüvenimizin renkli mazisi! Silahtar Ağa’nın arşivi dijitalleşiyor

‘Elektriklenme’ serüvenimizin renkli mazisi! Silahtar Ağa’nın arşivi dijitalleşiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Elektriklenme’ serüvenimizin renkli mazisi! Silahtar Ağa’nın arşivi dijitalleşiyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektriğin tanıtılması maksadıyla 1925-1935 yıllarında yayımlanan “Ameli Elektrik” dergisinin bir seçkisi restore edilerek sergiye dönüştürüldü.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Paribu iş birliğinde yürütülen, Osmanlının kent ölçekli ilk elektrik santrali Silahtarağa Elektrik Santrali arşivine ait seçili materyallerin dijitalleştirilmesi projesinin ilk çıktısı olan “100. Yılında Ameli Elektrik Sergisi”, Enerji Müzesinde kapılarını açtı. Sergide, “Ameli Elektrik” dergisinin tamamı restore edilmiş veya yeniden üretilmiş dergi kapakları, dergide yer alan reklamlar, karikatürler, illüstrasyonlar ve çeşitli içerikler yer alıyor. 

İKİ MİLYON PARÇALIK ARŞİV DİJİTALLEŞECEK

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart, elektrik faturalarının o dönemde dergi olarak gönderildiğini, derginin içinde ise o dönemki hayata ait çok fazla detay olduğunu söyledi. Erhart “Arşivde toplam İki milyon parça var. Bunların bir kısmı paftalar, haritalar, blueprint’ler. Burada çalışanların performans değerlendirmelerine kadar çok zengin içerik var. Şimdi onların tamamı sene sonuna kadar dijitale aktarılacak. Önce araştırmacılara ve sanat üretmek isteyenlere açılacak. Farklı aşamalarda da buradan sergiler, içerikler, akademik çalışmalar çıkacak” dedi. Derginin 20. yüzyıldaki renkli dünyasını günümüze taşıyan sergi, 24 Mayıs’a kadar açık olacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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