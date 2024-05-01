Sanat oyuna geldi! Beyoğlu’nda sıra dışı sergi

“Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası” adlı sergiyi ziyaret edenler; konsol, mouse ve klavyelerle bazı oyunlu eserlerin içerisine dâhil olabiliyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - MIT’de bir grup mühendisinin 1962’de meydana getirdiği tek boyutlu “Spacewar!” adlı ilk bilgisayar oyunundan bugüne dünya çok değişti. Artık yediden yetmişe herkesi içerisine alan oyunlar, VR tecrübesine de dönüşmeye başladılar. Cirosu geçen sene 184 milyar dolara ulaşan oyunların dâhil olmadığı neredeyse bir saha kalmadı ve sanat ile dijital oyunlar arasında enteresan bir yakınlaşma söz konusu. Artık bilgisayar oyunlarından ilhamla sanat eserleri meydana getirilip dünyanın önemli sanat merkezlerinde sergileniyor ve “oyunlu eserler” koleksiyonlarda kendine yer buluyor.

FARKLI BİR YERDEN BAK!

O sergilerden biri ise bugünlerde İstiklal Caddesi’ndeki Akbank Sanat’ta görülebiliyor. Küratörlüğünü Güven Çatak ve Zeynep Arınç’ın üstlendiği “Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası” adlı sergi, çağdaş sanatta oyunların kullanımını merkezine alıyor. Sergiyi ziyaret eden kişiler; konsol, mouse ve klavyelerle bazı oyunlu işlerin içerisine dâhil olabiliyor. Bilgisayar oyunlarına farklı bir yerden bakmaya davet eden sergide, interaktif ticari projelerin yanında oyunu bir hiciv aracına dönüştüren eserler de yer alıyor.

18 Mayıs’a kadar devam edecek sergi çerçevesinde çeşitli konuşmalar da yapılıyor.

NELER SANAT NELER OYUN?

Neyin sanat neyin oyun olduğunun birbirine karıştığı sergide, video oyunları kültürü, estetiği ve anlatılarının kullanımının yanı sıra müdahale, değiştirme ve yorumlama gibi birçok farklı metot uygulanıyor. Bilgisayar oyunları ziyaretçilerine; sosyopolitik meseleleri sorgulama, toplumsal farkındalık oluşturma ve duygularını tetikleme konusunda tecrübe sunuyor.

Sergide; Amanita Design, BugLAB, Eddo Stern, Emi Kusano, Jon Haddock, Ken Wong, Kristin Lucas, Murat Kalkavan, Ouchhh, Petra Szeman, Total Refusal, Ucla Game ve We Are Muesli gibi sanatçı ve gruplar yer alıyor.