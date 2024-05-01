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Haberler > Kültür - Sanat > Üsküdar'da büyük sempozyum, Osmanlı idaresi masaya yatırılacak

Üsküdar'da büyük sempozyum, Osmanlı idaresi masaya yatırılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üsküdar&#039;da büyük sempozyum, Osmanlı idaresi masaya yatırılacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmanlının günümüzdeki gelişmiş ülkelere de ilham kaynağı olan idare sistemi, bir sempozyumla masaya yatırılacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Mehmet Tosun’un tertiplediği “Kuruluşlunun 725. Yılında Osmanlı Yönetim Sistemi” adlı sempozyum, 11-12 Mayıs tarihleri arasında Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Sempozyuma Prens Abbas Hilmi, Harun Osmanoğlu ve Selahattin Osmanoğlu gibi hanedan mensuplarının yanı sıra Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Beşir Atalay, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Dr. Kemal Tekden gibi isimler konuşmacı olarak katılacak. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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