Üsküdar'da büyük sempozyum, Osmanlı idaresi masaya yatırılacak

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Mayıs 2024 03:06 - Güncelleme: 1 Mayıs 2024 03:09 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Osmanlının günümüzdeki gelişmiş ülkelere de ilham kaynağı olan idare sistemi, bir sempozyumla masaya yatırılacak.