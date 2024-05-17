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Ermenistan ile kültürel işbirliği buluşması! Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mevkidaşı ile bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ermenistan ile kültürel işbirliği buluşması! Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Ersoy, Türkmenistan, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ersoy, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleştirilen Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı'na katıldı.

Bakan Ersoy, konferans marjında, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Andreasyan ile görüştü.

Ermenistan ile kültürel işbirliği buluşması! Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mevkidaşı ile bir araya geldi - 1. Resim

Görüşmede, Bakanlar, diğer hususlar yanında kültürel konulardaki işbirliğinin, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme yolunda sağladığı katkıyı vurguladı.

Ersoy, Ermenistanlı mevkidaşıyla tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün ortaklaşa restorasyonu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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