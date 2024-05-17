Ermenistan ile kültürel işbirliği buluşması! Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mevkidaşı ile bir araya geldi

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Mayıs 2024 15:51 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 17:54 - Güncelleme:

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Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ile görüştü.