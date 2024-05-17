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Türk Romeo ile Yunan Juliet'in aşk hikayesi filizleniyor! Kültür Bakanı'ndan Atina'ya ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türk Romeo ile Yunan Juliet&#039;in aşk hikayesi filizleniyor! Kültür Bakanı&#039;ndan Atina&#039;ya ziyaret

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yunanistan'a iadeiziyarette bulundu.Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile "Romeo ve Juliet" oyununu Atina'da birlikte izledi. Mendoni ve daveti üzerine Atina'ya gelen Ersoy, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Akropolis Müzesi'ni ziyaret eden iki bakan, burada ülkeler arasındaki kültürel işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, Türk ve Yunan kültürlerinin çok fazla ortak unsura sahip olduğuna dikkati çekerek, "Her ziyaretimizde bu ortak kültür farkındalığı daha fazla oluşuyor. İki lider (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis) arasında son zamanlarda yapılan görüşmeler neticesinde, Türk-Yunan ilişkilerinin pozitif gündemle daha fazla ön plana çıkma kararı, ilişkilerdeki bu olumlu havayı da hızlıca tetikledi." diye konuştu.

Türk Romeo ile Yunan Juliet'in aşk hikayesi filizleniyor! Kültür Bakanı'ndan Atina'ya ziyaret - 1. Resim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni

Turizm alanında işbirliği adına atılan adımların da her iki ülke halklarının birbirilerini ziyaretlerine ivme kazandırdığını ifade eden Ersoy, "Bugün yaptığımız ikili görüşmelerde de iki ülke arasındaki kültürel etkinlikleri daha da artırmaya karar verdik. Bununla ilgili adımları da çok kısa sürede atacağız." dedi.

Türk Romeo ile Yunan Juliet'in aşk hikayesi filizleniyor! Kültür Bakanı'ndan Atina'ya ziyaret - 2. Resim

Mendoni ise, Miçotakis ve Erdoğan'ın Ankara’daki görüşmelerinin akabinde Ersoy'un Atina'yı ziyaret etmiş olmasının, iki lider arasında oluşturulan müspet havanın devamını teşkil ettiğini dile getirdi.

İki bakan, akşam saatlerinde Megaro Musiki Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Türk ve Yunan sanatçıların işbirliği ile sahnelenen Romeo ve Juliet oyununu izledi.

Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 dilde sergilenen oyun, 19 Mayıs'a kadar Megaro Musiki'de sanatseverlerle buluşacak.

TÜRK ROMEO İLE YUNAN JULİET'İN AŞKI

William Shakespeare'in unutulmaz eseri "Romeo ve Juliet"in prömiyeri 26 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilmişti.
Lefteris Giovanidis'in rejisiyle sahneye konulan eser, Türkiye'den Devlet Tiyatroları ve Yunanistan'dan Megaro Musiki Kültür ve Sanat Merkezi ile ve Yorgos Lykiardopoulos kültürel organizasyonu Lykofos ortak projesiyle sanatseverlerle buluşmuştu.

Türk Romeo ile Yunan Juliet'in aşk hikayesi filizleniyor! Kültür Bakanı'ndan Atina'ya ziyaret - 3. Resim

Yunanistan ve Türkiye'den sanat kurumları ile sanatçıları bir araya getiren proje, iki ulus arasında bir köprü kurmayı hedefleyerek yola çıkmıştı.

Proje, Shakespeare'in şiirsel yapıtını bugüne uyarlarken, diğer taraftan da Balkan şehrinde yaşayan iki aile üzerinden yeniden ele alıyor.

Farklı kültür ve dinlere mensup insanlar, suç, günlük hayatın bir parçası haline gelen şiddet ve çılgınlıkların arka planında Türk Romeo ile Yunan Juliet'in aşk hikayesi filizleniyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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